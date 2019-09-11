施政滿意度慘跌到第20名 柯文哲繃著臉不回應

2019-09-11

〔記者陳璟民、蘇孟娟、王榮祥、李容萍／綜合報導〕天下雜誌昨公布廿二縣市長施政滿意度調查，台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕及高雄市長韓國瑜分居末三名，其中，柯文哲去年排第十二名，今年慘跌到第廿名，倒數第三。對此，柯昨主持萬華分局及龍山消防分隊新建大樓剪綵啟用場合時，繃著一張臭臉，不回應媒體詢問。

北市府副發言人戴于文則說，柯文哲對民調結果以平常心看待，也將作為施政參考，近期因選舉議題升溫，媒體對市長動向多所關注，難免掩蓋市政成績，但市長及市府團隊持續專心市政工作，加強成果的展現，讓市民更有感。

高市府：政績發酵需時間

中市府：虛心檢討與策勵

至於排名吊車尾的韓國瑜，高雄市政府回應指出，政績發酵需要時間，讓民眾不夠滿意的部分，市府團隊未來會持續努力。

高市府引述天下雜誌調查資料解析，韓國瑜受到參選政治議題、影響了高雄市民的滿意度，但在「全國民眾票選」最好首長仍排名第三。

這次調查排名倒數第二的盧秀燕，目前在歐洲市政考察，預計明天返國，台中市新聞局長吳皇昇昨代回應，指短期民調有高有低，重點是長期趨勢，台中市民對市府團隊的施政滿意度「呈現穩定成長的趨勢」。

吳皇昇強調，「市府團隊不會待在象牙塔內自我安慰」，會虛心檢討與策勵。

此外，蔡英文總統昨由桃園市長鄭文燦陪同，出席原住民族文化健康站計畫負責人研習營。對於上述調查結果，怎麼看韓要參選總統，市政卻無法說服民眾？蔡英文回應，民選的首長都背負民意很大的期待，「人民投票給我們，就表示人民對我們是有期待的，把我們的工作做好，同樣的道理，現任的市長們，包括鄭文燦，都應該以市政為優先」。

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