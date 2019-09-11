韓盧柯施政滿意度倒數123 議員罵丟臉

2019-09-11

〔記者沈佩瑤、張菁雅、歐素美、王榮祥／綜合報導〕台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕與高雄市長韓國瑜，三人在天下雜誌昨天出爐的縣市長施政滿意度調查排名居倒數三名，北中高三都的市議員齊聲砲轟；部分北市議員指柯Ｐ無心市政、表現荒腔走板，居倒數第三是「意料之中」、「剛好而已」；另對排名吊車尾的韓國瑜，民進黨高市議員邱俊憲諷說，韓市長原來不是棋子、也不是塞子，而是當「墊子」，全部都墊底的墊子。

「三人應聚聚 交換不及格心情」

民進黨台北市議員王世堅受訪表示，此調查合乎情理、意料之中，柯文哲無心市政已荒腔走板；王世堅還酸韓國瑜、盧秀燕、柯文哲合稱「薯（數）條三兄妹」，應該聚聚，交換不及格的心情；韓國瑜死當，但論「瞎」的程度，柯文哲也不遑多讓。

國民黨台北市議員汪志冰聞訊直呼「剛剛好而已」，她批評柯Ｐ不但第一任沒有亮眼成績，連任後一路從媽祖遶境到全台跑透透，哪一樣是在做市政？

時代力量台北市議員林亮君指出，這項調查中，台北市在其他項目表現都是第一名，市長卻是倒數第三，問題出在哪？柯文哲應虛心檢討。

「韓不是棋子、塞子 而是墊子」

韓國瑜的施政滿意度全台墊底。民進黨高市議員邱俊憲感慨表示，韓市長原來不是棋子、也不是塞子，而是當「墊子」，全部都墊底的墊子。

民進黨高市議員陳致中則說，做為高雄市民，對於這份調查覺得很丟臉，且因韓國瑜投入總統大選，高雄市民普遍有一種被背棄感，加上韓端不出實質牛肉，讓基層相當失望。

國民黨高市議員黃柏霖分析，不可否認、因為韓市長當選市長沒多久又要選總統，高雄市民在滿意度上會說很好的相對較少，但仍有很多滿意指標支持他，例如行政效率、路平等；他建議市長要競逐總統大位，還是要把高雄市政做到最好。

時代力量高市議員林于凱說，高市府團隊螺絲掉滿地，市長本身又只會講不會做，上行下效，很多與民生有關的工作都出現問題，例如雜草叢生、水質變差等，民眾自然會抱怨。

另，盧秀燕施政滿意度排名倒數第二，民進黨團總召李天生表示，盧秀燕沒有執政準備，上任後各項民調連續在六都墊底或倒數第二，起初還可推說剛上任，尚未進入狀況，如今就任已八個月，民調仍無起色，顯見問題嚴重，「冰凍三尺非一日之寒」。

縣市首長施政滿意度排行

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