冷眼集》「拚經濟」的覺悟

2019-09-11

記者鄒景雯／特稿

所有的總統參選人，包括提名的以及準備連署的，都說當選後要拚經濟，而其拚經濟的方略中，不少人又以改善兩岸關係為前提，特別是在野黨，不論大小；著眼點不外是台灣不能自外於中國市場，或者這是兩岸分工佈局的一環等等，儘管他們至今鮮少深入闡釋。

拚經濟當然很重要，柯林頓在總統任上說：「笨蛋，問題在經濟」，大家都不是笨蛋，誰能帶動發展、促進就業，提高所得，誰肯定是吸票機，不但當選無虞，卸任後還能留下不錯名聲，保有好的背影。問題是在這麼多政治口號中，哪些是務實的，不是在畫虎爛？首先要看他們掌握趨勢變化的能力，唯有目光清晰、視力夠遠，才有資格談下一步判斷是否正確的問題。

然而令人納悶的是，具有前述基本條件的似乎不多，多數仍然沉溺於「改善兩岸關係，經濟才會好」的過去經驗之中，完全無視中國的經商環境已經發生了巨變，這是自鄧小平改革開放以來，從未有過的回頭與逆轉，其與習近平個人的領導風格有非常大的關係。

正在與中國交手的美國，陸續有許多第一線談判的觀察釋出，最近的一個，特別傳神，也就是農業部貿易次長麥金尼，他將習近平形容是一個狂熱的共產黨徒，把自己當成是毛澤東的傳人，這會使美中的貿易談判增加難度，言下之意正是這是一場長期戰役，短期之內恐怕不會善了，受到直接衝擊的美國農民們要有心理準備。

諸多訊息顯示，美國官員的描述，毫無疑問是中國決策的現狀。習近平在與川普比腕力，看誰撐得久，讓對方先豎白旗。所謂的共產主義者，就是寧左勿右、加大控制，不吃你市場經濟那一套，必要時不惜回到毛時代。連老美都嗅覺到了這味道，在中國的中國商人肯定更加切身，若留，等著過苦日子，能走，包括資金和人，就快走，已是明哲保身之道。馬雲昨天被正式卸下阿里巴巴主席的職務，來得真是時候，完全凸顯了國進民退，私營企業、個體創業，全部改姓「國」的浪潮。這也讓人想起高希均教授不久前才說「中國有馬雲、台灣有郭台銘」，豈不嚇人，實在是過時的錯喻。

中國人拚經濟，若不懂「亂邦不居」的道理，就要倒大楣，同樣的，台灣人拚經濟，在這個時刻怎麼可以不知道「危邦不入」的提醒。台灣在中國擁有龐大的投資，台灣對外出口，四十一％在中國，依賴度過大，面對此一與中國距離太近的現實，如何脫險趨吉，是跟時間賽跑的課題，但是我們看到有總統參選人的觀念還停留在賣水果的熱中；有的擔心兩岸零管道，經濟的鑰匙在北京手裡；有的認為趕快想個替換「九二共識」的新名詞去喬，才可找到活絡小島經濟的出口；這些總總，不是跟高希均一樣，腦袋裡的資料庫未及更新，還沒有完成起碼的升級？

侈言拚經濟之前，對中國實際現狀要有覺悟，等待各組選將都能像個總統，領導言路，多多辯論，比賽誰較能顧好台灣的經濟主權。

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