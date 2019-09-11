再度同框 郭柯今同赴新竹城隍廟參拜

2019-09-11

〔記者陳柔蓁、沈佩瑤／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲是否結盟拚大選備受外界關注，繼昨天下午雙方核心幕僚蔡沁瑜、蔡壁如拜會中選會後，台灣民眾黨昨晚發布訊息，柯文哲、郭台銘今天一早六點，將一起前往新竹城隍廟參拜。這也是兩人在八二三活動同台後，再度同框。

郭辦：會送柯王月餅 不會送韓

外界關注郭台銘中秋起義（登記參選），會以送月餅中放紙條為暗號，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨表示，會送月餅給台北市長柯文哲的母親以及前立法院長王金平，確定不會送給國民黨總統參選人韓國瑜。

月餅中紙條內容 現場揭曉答案

蔡沁瑜說：「中秋之前會送柯媽媽、王院長月餅，我們會跑一趟新竹，至於紙條內容，目前還沒想好，現場揭曉答案。」

柯文哲前天受訪時說，郭台銘不選，自己將陷入天人交戰。蔡沁瑜表示：「我想不僅柯市長本人，郭台銘也是天人交戰。柯市長對期待台灣未來更好這件事，跟郭先生是一樣的。」柯文哲曾說十七日郭台銘登記前，是台灣歷史上關鍵的日子，郭會好好考慮。

郭台銘幾乎確定獨立參選，但不到最後不鬆口，蔡沁瑜表示，「要做任何決定沒有這麼簡單，做任何決定都關係著台灣未來，所以我想不僅柯市長擔憂，我們也會做進一步思量。」

媒體詢問郭台銘會送中秋月餅給韓市長嗎？蔡沁瑜表示：「目前沒考慮。」至於郭陣營有沒有想對韓國瑜說的話？蔡沁瑜說，在國民黨初選時，郭台銘都說過了，他也提到與韓國瑜的哥哥是從小一起長大的好朋友，所以有一些話，包括不要進中聯辦，該說都說了。

另對郭韓是否有合作可能？蔡沁瑜說：「合作的方式、怎麼談，目前很難講，九月十七日之前讓我們冷靜地想一想，再確定下來。」

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