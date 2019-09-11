郭選定了 蔡壁如：柯全力支持

2019-09-11

郭柯王幕僚連袂赴中選會 了解連署參選總統事宜

〔記者黃欣柏、施曉光、陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘參選總統箭在弦上，「選定了」的態勢日趨明朗，郭台銘幕僚蔡沁瑜、台北市長柯文哲幕僚蔡壁如及前立法院長王金平秘書林思慧昨連袂到中選會了解連署參選總統事宜，象徵郭柯王結盟投入總統選戰的號角即將響起；蔡壁如更透露柯將扮演「全力支持、輔選的角色」，若有需要也可能出任總幹事，媒體問到，若是參選，是否會由郭擔任總統候選人？蔡壁如坦言「應該是吧」。

中選會自十三日起至十七日止，開放受理申請為第十五任總統、副總統選舉被連署人，申請期間的前三日正好是中秋節連假。

郭、柯、王三方幕僚昨一同現身中選會，蔡沁瑜受訪表示，因為連署登記時間正好遇到中秋連假，所以才來中選會了解，「中秋連假會不會影響到領表」；這是幕僚要做的事情，但一切都還在籌備中，時間點也還在考量，最後仍要由郭台銘本人決定。

媒體問到，若是參選，是否會由郭台銘擔任總統候選人？對此蔡沁瑜轉頭問蔡壁如意見，蔡壁如略微一愣後表示「應該是吧」，並透露柯將扮演「全力支持、輔選的角色」。對於媒體追問柯是否會擔任郭的競選總幹事，蔡壁如表示：「如果有需要的話。」蔡沁瑜隨後補充，就總幹事的部分，若有需要時會倚重柯市長，「台北他會大力幫忙！」

「若有需要 柯可能任競選總幹事」

相對於郭、柯態度逐漸明朗，王金平陣營十分低調，林思慧受訪表示，她僅一起陪同了解，王金平未來的角色要由王自己回答。至於郭、王是否會退黨甚至加入台灣民眾黨，蔡沁瑜則代林回答：「王（前）院長應該還沒思考到這個程度。」但並未就郭的部分做出回應。

中選會由選務處科長陳宗蔚出面說明連署期程、規定。蔡沁瑜會後說，已確認過中秋連假可以領表，領表時間是九月十三日到十七日，十八日時會確定申請是否有效，十九日開始連署，先前支持者幫忙連署或用APP連署應該都不符規定，必須從頭連署，連署有效份數是廿八萬零三百八十四份。

國民黨：若罪證確鑿 開除黨籍

面對郭柯王的結盟動作，國民黨文傳會代理主委程美華回應說，目前僅止於郭、王雙方幕僚作業，還不是郭、王本人行為，一定要等到郭、王本人有具體行為發生後，才會有明確的處理方式。程說，現由郭、王各自隸屬的地方黨部進行了解，若有明確違反黨內規定且證據確鑿，黨中央會有進一步的處理方式，只要罪證確鑿，處理速度就會非常快速，結果就是開除黨籍。

外傳郭台銘十三日會發布退黨聲明。蔡沁瑜稍早表示：「（政黨）這不是我們考量的重點，因國家利益高於政黨利益，退回黨證是確認參選後才要考慮的形式問題，這部分還沒有發生。」

蔡沁瑜堅決否認郭台銘會出現「退黨」動作，她強調，「郭台銘先生思考的，是台灣這個大方向。」

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