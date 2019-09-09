台索邦交頻傳不穩 魯比歐再倡議台北法案

2019-09-09

〔記者呂伊萱／綜合報導〕近日外媒頻頻報導台索邦交不穩。我駐美代表高碩泰七日提及，因牽涉地緣政治與區域利益，美國與其他理念相近國家十分關注我國邦交關係。美國參議員魯比歐也於七日再次倡議，呼籲國會應通過「台北法案」，鞏固台灣外交，並傳達「美國不會對中國行動保持沉默」的訊號。

美國不會坐視中國行動

台灣與太平洋友邦索羅門群島的關係近來受到高度關注，外媒頻頻報導邦誼恐生變、轉向中國。索羅門外交部上週則透過駐台大使館發布長篇聲明，解釋索羅門政治運作，並強調索國政府迄未定出外交評估總結時程，且「除非政府決定轉向，在那之前，索國政府及國民將持續珍惜與強化和中華民國台灣的關係」。

在澄清聲明後，索羅門則派出外交部長馬內列一行人於八日訪問台灣，同行人員包括總理辦公室及外交部官員。在台灣期間除晉見蔡總統、會晤外交部長吳釗燮外，也將拜會外貿協會，並參訪潔淨能源、農業機具、精緻農業等領域的企業與研究機構，以拓展兩國合作新領域。

高碩泰七日出席「台灣關係法四十週年路跑健走」活動，回應媒體時提到，美方與其他理念相近的國家對中華民國與邦交國間的關係十分關注，因為這不光是地緣政治，也牽涉整體區域利益，「這方面，我們都保持非常順暢的溝通」。

長期友台的美國參議員魯比歐七日則在推特上表示，若索羅門屈服於北京壓力、切斷與台灣的關係，「這是可恥的」。魯比歐強調，美國國會應該通過「台北法案」，藉以傳達強烈訊號：「當中國積極採取行動孤立台灣，美國不會保持沉默。」

魯比歐與參議員賈德納等人，去年與今年曾二度共同提出「台灣盟邦國際保障與強化倡議」，簡稱「台北法案」（TAIPEI Act）；該提案要求美國採取行動與世界各國政府接觸，以支持台灣的外交承認或加強與台灣的非正式關係，目前仍在提案階段。

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