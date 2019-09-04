宋曾想找柯接班 因柯組黨破局

2019-09-04

〔記者陳璟民、林良昇／台北報導〕傳出親民黨主席宋楚瑜曾考慮台北市長柯文哲「接班」，卻因柯成立台灣民眾黨而破局，對此，柯文哲昨被詢及此事時，推稱「都報紙講的，我也不曉得」。不過，親民黨組織部主任張碩文證實此事，並強調親民黨未來仍不排除與柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平合作，希望談出能讓中間選民認同的核心理念。

親民黨︰仍不排除與柯郭王合作

柯昨受訪時，未正面回應此事，僅說要找時間拜訪宋楚瑜，他只在今年剛過完年跟宋見過一次面，對於政壇前輩，有空應該多多跟他們講一下話。

媒體追問柯，組黨前有跟宋打一聲招呼嗎？白橘合作破局？柯文哲則說，組黨是在吃便當的時候，以後再寫一篇創黨烏龍記，又說「也沒有破局啦，都還沒有談過」。

媒體又問，宋楚瑜是否因對柯文哲組黨相當不滿，一度有意辭掉市府首席市政顧問？柯表示，這倒不會啦，王金平或宋楚瑜，年輕時也許在權力的圈子裡面，到了一定年紀都會比較豁達，感覺不會很汲汲於名利。

對於柯表示要拜訪宋，張碩文說，親民黨歡迎，但第三勢力的整合前提是要有讓中間選民認同的核心理念，否則也不會被中間選民接受。張也指出，宋楚瑜確實有思考過找柯文哲接班，但在柯文哲組台灣民眾黨後，宋也打消念頭，就祝福柯，但親民黨對於第三勢力的合作仍持開放態度，都可以坐下來談。

此外，國民黨換瑜之說甚囂塵上，總統被提名人、高雄市長韓國瑜稱若真如此，國民黨中央就是腦袋進水，柯文哲對此則笑說，「國民黨常常腦袋進水啊…」，他覺得兩黨的初選都有問題，現在沒辦法去換什麼，事過境遷則應該檢討。

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