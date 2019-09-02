韓向郭喊話 團結並肩作戰

2019-09-02

〔記者劉曉欣、謝介裕、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜成為國民黨總統參選人後，昨天首度到彰化掃街拜票。韓國瑜全天彰化趴趴走，從早到晚到彰化縣八個宮廟參拜。媒體提問鴻海創辦人郭台銘若參選是否會影響選情？韓國瑜強調，國民黨是個大家庭，希望身為榮譽黨員的郭台銘能夠並肩作戰，團結起來，一起努力拚二○二○！

國民黨主席吳敦義昨在南投受訪時，則對郭可能參選一事表示，還在溝通中，副主席郝龍斌已指示洽商、安排與郭陣營會面的事宜，就是會繼續溝通。

彰化造勢 藍營大動員

韓國瑜代表國民黨參選總統後的「彰化首發」，行程滿檔，藍營也大動員，縣長王惠美、議長謝典霖都現身相陪，現場民眾也高喊凍蒜。

盼「黑韓」應該要適可而止

韓國瑜第一站就到香火鼎盛的鹿港天后宮參拜，韓表示，來到鹿港天后宮，就是希望台灣一切非常美好，祈禱政治上紛紛擾擾、亂七八糟的現象都適可而止，珍惜得來不易的民主與可貴的一切，不要再造謠抹黑。

針對網傳假死訊一事，韓國瑜說，二○一九年最興旺產業是「黑韓」產業，「黑韓」應該要適可而止，不要激起台灣人民的公憤與眾怒！

對於鴻海創辦人郭台銘若獨立參選會不會影響選情？韓國瑜受訪時強調，現在先不談這個，國民黨是個大家庭，希望身為榮譽黨員的郭台銘能夠並肩作戰，團結起來， 一起努力拚二○二○！

由於前立法院長王金平在宗教界實力雄厚，韓國瑜昨到彰化參拜八個宮廟，也被媒體詢問是否進行固票之旅，韓國瑜則指出，他都是抱著虔誠的心到各地宮廟佛道雙修，在地方參與宗教事務，都有高度的愛心與熱情，同時也關懷弱勢族群，因此，他對從事宗教事務者，都抱著一份尊敬的心。

網傳假死訊 韓營本週提告

民進黨高市議員高閔琳對網傳假死訊一事，建議韓國瑜和韓競總務必提告、遏止謠言，若不提告，恐怕又跟追蹤器事件一樣，又是自導自演，落人口實。韓國瑜競選總部發言人何庭歡則指出，本週將委請律師提告。

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