韓國瑜稱中部要大型機場 陳柏惟嗆芭樂戰略

2019-09-02

盧秀燕3月函中央暫緩國際機場計畫

〔記者陳建志、張菁雅／台中報導〕國民黨總統提名人韓國瑜，昨天到彰化造勢時表示，中部未來迫切需要一個大型的國際機場，參選台中第二選區立委的台灣基進發言人陳柏惟聽到後在臉書批評，台中市政府三月才函請內政部營建署，暫緩審議「台中國際機場二○三五年整體發展計畫」，如今韓國瑜一到中部又說要蓋國際大機場，難道是秀燕卡韓？

陳柏惟昨天在臉書說，盧市長暫緩一個「擴建第三航廈、興建停機坪、滑行道，二○三五年預計可以達到年旅運量一千萬人次」的國際機場發展計畫，影響到的是整個台中包括機場捷運等交通升級、國際定位等願景。

陳：韓若真心要蓋機場 應先和盧討論

陳柏惟怒批，如果韓國瑜真心要蓋，就轉告盧市長，請她虛心檢討；強調若韓市長只是要複製去年高雄市長選舉的「迪士尼、賽車場」芭樂戰略，那中部不歡迎你！

陳籲勿把高市長選舉 複製到中部

對此，市府都發局長黃文彬表示，絕未停止推動「台中國際機場二○三五年整體發展計畫」，三月向內政部都委會提出「暫緩審議」的需求，是希望加強機場周邊大環境的規劃內容，在補充與修正計畫後續行審議，內政部都委會大會已在五月廿一日同意籌組專案小組續審，專案小組也在七月十六日第一次開會審查該計畫。

市府：未停止國際機場計畫 盼加強規劃

黃文彬指出，市府促請中央縮短長達十六年的計畫期程，並調整原有廉航定位，將台中國際機場朝「機場園區」概念推動，以航空服務為核心，並發展大台中具備機械產業及航太零組件產業，完整上下游供應鏈體系。市府後續將根據內政部都委會專案小組審查意見，補充相關資料及未來整體發展，並提出近、中、長期開發計畫，以爭取內政部都委會支持。

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