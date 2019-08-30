韓營推青年政策》 年輕人沒錢 政府先借你

2019-08-30

〔記者黃佳琳、彭琬馨、黃欣柏／綜合報導〕對於台灣少子化、年輕人低薪化問題，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜國政團隊昨射出第一支箭，韓國瑜說，年輕人不敢結婚生小孩，追根究底就是沒有錢，未來國家出錢做擔保，讓銀行先借給年輕人第一桶金，十年之內只要還利息，讓年輕人能安心生活。

十年內只要還利息 還可借來還學貸

韓國瑜與國政顧問團的臉書直播昨舉行第二場，主題為「韓國瑜為你撐腰～解決青年貧窮感」。韓並提出「自立成家基金」、「青銀共居」及「根留台灣」三項青年政策，希望搶攻青年選票。

在會後記者會上，媒體質疑，根據統計，目前台灣有超過四成的大學畢業生背負學貸，一出社會就負債，如果再向政府借錢，可能會有還不出錢造成呆帳問題，國政顧問團社福組召集人馮燕解釋，根據國際經驗，壞帳率只有百分之五。

國政顧問團總召張善政則說，年輕人有學貸問題，可先向政府借錢來還學貸，除了十年內可以只付利息不用還本金，讓年輕人有錢可以生活之外，還能藉正常的還款來培養信用額度，未來想創業缺資金時，有良好的信用還能借到更大筆的資金。

民進黨團批欺騙 增加年輕人債務

對於韓國瑜提出的青年政策，立法院民進黨團以「韓國瑜騙青年，我們撐青年」為題召開記者會，抨擊韓國瑜「重大政策未做好財務規劃」；黨團幹事長管碧玲說，韓國瑜的「自立成家低利貸款」政策是一種欺騙，「他不是給你錢、是給你債」，此政策事實上只是增加年輕人債務。

內政部也指出，「成家基金」與「青銀共居」都是政府正在推動的政策，而且政府的政策規劃更為全面、完整。

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