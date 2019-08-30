周刊訪李佳芬 主動提問「傳言郭給錢勸退韓？」 郭辦嗆：李與特定媒體一搭一唱

2019-08-30

李佳芬反駁：沒有一搭一唱

〔記者陳柔蓁、鄭旭凱、葛祐豪／綜合報導〕《周刊王》在採訪高雄市長韓國瑜夫人李佳芬時，提問「先前曾傳言郭台銘在國民黨初選中，曾答應要給韓國瑜一筆錢，希望他不要出來選，結果韓市長一口回絕，真有這事嗎？」郭台銘辦公室昨澄清，郭絕對沒有提出過這種要求，若有散布不實傳聞的團體與個人將追訴其法律責任；對於政治人物和特定媒體一搭一唱，製造假議題內容，民眾的眼睛是雪亮的！

郭辦還說，建議韓夫人妥善處理農舍問題，不要轉移焦點！

對於郭辦批評一搭一唱，李佳芬與韓辦反駁相關媒體的報導，表示完全與事實不符，既然與事實不符，就沒有一搭一唱的問題。

旺中集團旗下的《周刊王》二八一期內容，採訪李佳芬時，提問「先前曾傳言郭台銘在國民黨初選中，曾答應要給韓市長（韓國瑜）一筆錢，希望他不要出來選？結果韓市長一口回絕，真有這事嗎？」李佳芬則回應，「怎麼可能呢，自從郭董投入初選以來，除了公開場合，韓市長與他從未私下碰過面，這種傳聞是子虛烏有。」

對上述訪談內容，郭台銘辦公室表示，對於周刊未有任何證據就隨便提出這種無來源、未求證的問題，就是意圖刻意製造輿論，帶風向及製造假議題，郭台銘先生絕對沒有提出過這種要求，在此嚴正駁斥，若有散布不實傳聞的團體與個人將追訴其法律責任。

郭辦還說，至於韓夫人回答「從未接受過郭董的贊助」，因郭台銘先生的資源會運用在弱勢、需要幫助的人身上，韓市長經媒體報導，資源應不致匱乏，不太可能是郭董協助的對象，先前購買農產品是為了幫助農民！

另外，李佳芬表示，她接受周刊王專訪，有完整視頻，整段專訪並沒有討論到黨內整合問題，有心媒體刻意扭曲，見縫插針，意圖給外界她攻擊黨中央整合不力印象，與她受專訪陳述內容顯有不同。

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