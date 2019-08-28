中國東海軍演 國防部：已掌握

2019-08-28

近1個月第3起

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國昨日公布近一個月第三起軍事演習消息，浙江海事局昨宣布，自昨日上午八點至明晚六點，在東海一帶進行「實際使用武器訓練」，但未透露演訓內容。我國國防部發言人史順文表示，有關中共相關軍事行動，國防部均已掌握，並運用聯合情監偵作為，加強其海空軍動態掌握。

中國浙江海事局雖未公布其他細節，中國軍方也未說明演訓形式與內容。不過，根據中國浙江海事局公布座標推算，中國解放軍演訓地點位於舟山群島東側外海，其端點距離台灣富貴角約四百公里。

由於中國解放軍上月底曾接連在舟山群島外海、東山島一帶進行軍事演習，因此包含昨在內的演訓，已是一個月內第三場。不過，中國方面並未進一步宣揚前二次演訓成效和內容。

據了解，此次演習仍屬於中共的例行性軍演，日後中方是否會渲染演習成果，相關單位將進一步監控關注。

此次演習仍屬例行性軍演

我國國防部智庫「國防安全研究院」日前發布研究報告，剖析中國操作軍演輿論的模式，指站在中國立場，如能在巧合時間點操作成為對台軍事恫嚇，「何樂而不為」？因此，中國以軟硬兩手、文攻武嚇策略，以及軍演搭配輿論操作，隱真示假、以假亂真的作為，在未來「只會多、不會少」。

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