韓國瑜座車被裝追蹤器？ 高市府：合理懷疑

2019-08-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜自爆座車「可能被裝了追蹤器」，直指是國家機器所為，引起軒然大波，但未提出任何證據，高雄市新聞局長王淺秋昨天傍晚親上火線說明，強調「追蹤器目前是合理懷疑，有這樣的擔心，並沒有已經查到在引擎蓋或其他地方，但這個疑慮是非常高的。」

王淺秋：從未說過已發現

由於高市府一直沒拿出所謂裝在韓座車的追蹤器，媒體詢問王淺秋：「有沒有這個追蹤器？」

王淺秋答說：「有很多疑似跡證，但還需要查證，所以市長第一時間說得很清楚，是『可能』被裝追蹤器，他自己很擔心，而不是說現在已經發現追蹤器了。」

王淺秋說，還原韓市長當時說的話，就是一個疑慮，只是大家聽他的話，爆料說已經被裝監視器，要求拿出證據來，加以追殺。市府這兩天的聲明也很清楚，「就是各種情勢下的合理懷疑，有很多情資、黨政人士給他提醒，要非常注意這方面問題。」

王淺秋也呼籲「如果蔡總統當時也曾經在這樣的情況底下，覺得深受人生各方的壓力，有被監控的疑慮，那麼現在國家機器在手上的時候，就更應該要正視」。

媒體問，所謂的跡證，有沒有發現具體東西，例如異常線路等？王淺秋回答「這方面就不方便多說，我們的習慣是有一點東西，不會去告發，有具體東西，才會跟大家說明。」

媒體再追問「所以現在是確實沒有追蹤器這個東西嗎？」王淺秋明確表示，目前沒有具體的，如果有查出來具體的，會跟大家報告。她重申，目前是有些跡證顯示，有被監控的可能性。

王淺秋也特別澄清，她從來沒有說過在引擎蓋發現追蹤器。至於親韓市議員陳麗娜昨受訪時說「我打電話進市府詢問，說打開引擎蓋就發現追蹤器」，王淺秋則說，她無法評論。

至於是何時發現這些疑慮？王淺秋表示，如果說是提醒，長期以來都有人在提醒，的確近兩、三個禮拜的疑慮是更深點。

至於是哪幾部車有可能被裝追蹤器？王淺秋指出，她就不再說明了，其實就是有一些疑慮跟跡證，既然還沒有要具體提出來，就讓大家有一個保留的空間。

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