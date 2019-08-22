蕭美琴接受徵召 拚花蓮立委連任

2019-08-22

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨籍現任立委蕭美琴接受徵召，力拚立委連任，昨在花蓮召開記者會，宣布要為花蓮「再拚一次！」強調再披戰袍三大主因，除要延續昔日積極爭取的建設及不辜負支持者的懇託外，因曾遭嗆「殲滅花蓮民進黨包括我」，讓她決定要為花蓮整體民主發展努力，擁有更多元的聲音。

曾遭嗆「殲滅花蓮民進黨包括我」

民進黨中執會昨公布通過區域立委艱困區徵召，花蓮縣徵召現任立委蕭美琴，蕭提前召開記者會，點頭願意拚連任。外界雖傳她曾倦勤，一度有意放棄爭取，但她回應，這段時間鄉親極力表達，期待她再投入為花蓮發聲，「做這重大決定，主要也是回應鄉親要求！」

蕭︰主要是回應鄉親要求

蕭美琴說，決定參選是困難的抉擇，對台灣現在的政治環境極度厭惡，民粹口號、語言至上，部分人士刻意操弄語言，對「實在」做事的人很不公平，也思考是不是要在這樣的環境裡繼續做政治工作，才沒有在第一時間登記爭取。

「淡泊明志，寧靜致遠！」她說，曾向黨主席卓榮泰提及，認為政治不該是一個人，而是一個團隊，沒有非誰不可，不須依賴特定個人延續政治服務，但感念過去十年走在人跡稀少的花蓮道路上有鄉親陪伴，眼前有許多不一樣的選擇，決定在花蓮參選，是諸多選擇中最艱困的一條路。

蕭美琴說，有人嗆聲要在「花蓮殲滅民進黨包括我」，但民主價值就是要有多元聲音，有競爭才有進步，才能呈現花蓮未來進步的價值及服務不分黨派的態度，為延續在花蓮這些年積極爭取的諸多建設及鄉親要求，「我接受民進黨的徵召。」

她說，未來依舊會秉持對得起自己良心，踏實的從政，決定參選就是努力，完成爭取地方建設工作，花更多精神讓鄉親知道做了什麼，透過不同方式改善花蓮困境，回應鄉親期待。尤其在任何民主化的環境下，地方服務從來都是不分黨派，若地方政府有需要，也會「做該做的事」，讓花蓮更好。

國民黨提名政治素人黃啟嘉

花蓮縣下屆立委選舉，民進黨確定徵召蕭美琴，國民黨則提名政治素人黃啟嘉；黃啟嘉昨針對蕭表態爭取連任表示，「蕭美琴是可敬對手，民進黨徵召她是對我的尊重」，期待一場君子之爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法