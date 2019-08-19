柯再嗆旺中：余紀忠死後有知 必痛哭流涕

2019-08-19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台北市長柯文哲上週受訪時，指旺中集團總裁蔡衍明原支持他，但他「不聽話」，還暗指「我若沒照蔡的意思發言，這些話就會從高雄市長韓國瑜口中聽到」，引發蔡的不滿。蔡前晚發表聲明，證實與柯見面十多次，要柯說清楚「你、我跟國台辦之間的關係」；柯昨回擊說，余紀忠（中國時報創辦人）如果死後有知，一定會痛哭流涕，「當年的中國時報怎麼變成現在這個樣子？」

蔡衍明日前指稱自己記憶不好，問柯文哲「我要你說什話？」柯指稱是蔡提出的無色覺醒十大主張。蔡前天聲明提及，在他的記憶裡，應該是「我是台灣人，就是中國人」。「你和我高達十多次的會晤，難道會不了解我真愛台灣的初心嗎？」聲明也向柯喊話，「你、我跟國台辦之間的關係？有什麼不敢公諸於世？別再扭扭捏捏，請再說更清楚，再講更明白。」

面對媒體詢問，柯文哲昨酸說媒體可以有立場，但是也不能搞成政治的宣傳機構，如果將媒體當成展現個人權力的工具，你聽話我就捧你，你不聽話我就Ｋ你，這樣就不好。柯也批評，如果余紀忠死後有知，一定痛哭流涕，「當年的中國時報怎麼變成現在這個樣子？」相信中國時報過去的工作者，一定也會很難過。

柯文哲強調，自己的中心思想是「台灣的整體利益」，除了考慮長期問題，更重要的是人民最大的福祉，「統獨、一國兩制及九二共識，都不是自己的中心思想」。

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