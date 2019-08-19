日前偕賴找扁交換意見 張葉森︰蔡賴配不成

2019-08-19

〔記者陳鈺馥、李容萍、楊淳卉／綜合報導〕二○二○有可能「蔡賴配」嗎？台灣社社長張葉森昨出席一邊一國行動黨成立大會表示，他十一日曾與前行政院長賴清德到高雄找前總統陳水扁交換意見，「我們知道蔡賴配是配不成」。

吳澧培︰蔡賴配應會加分

張葉森受訪指出，過去賴當行政院長和總統初選時，從賴的感受可知道，他和總統蔡英文個人人格特質不一樣，賴也說這之中有很多誤會，所以要合作看起來不太容易，登記黨內初選是因為看到黨陷入困境，「最後告訴我們他要堅決的離開，去充電、沉潛」，當有需要輔選立委的時候，他也會幫忙輔選及關心台灣。

民進黨總統初選時擔任賴清德發言人的李退之昨表示，尊重張社長的評論，沒有回應。

前總統府資政吳澧培受訪表示，「蔡賴配」可能性要去問賴清德，他不知道，「蔡賴配」應該對蔡總統有加分。

一邊一國行動黨昨成立

此外，主張正名制憲、台灣建國理念的「一邊一國行動黨」昨舉行新政黨成立大會，在黨綱明定「促使台灣成為主權獨立的現代化國家」，出席者包含前總統府資政彭明敏、前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃、吳澧培及多個挺扁本土社團。

未獲准出席活動的前總統陳水扁透過錄影方式宣布，他有信心，一邊一國行動黨明年一月立委選舉可跨越五％門檻，拿下一百萬張政黨票，不僅要爭取三席立委，更要成立黨團。一邊一國行動黨召集人楊其文則說，陳水扁是一邊一國行動黨的精神領袖。

蔡英文總統昨在桃園受訪表示，組黨是人民的權利也是自由，她祝福一邊一國黨成立大會順利，作為總統，她的責任就是要團結所有支持中華民國、支持台灣的人，一起來保衛這個國家，讓國家可以更好的發展，讓人民生活更好。

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