韓轟打壓異己 蔡反批「對中退讓」

2019-08-19

〔記者廖雪茹、蔡彰盛、李容萍／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天到新竹縣、市廟宇參拜，抨擊蔡英文總統把台灣帶到危險、人民貧窮的現況，蔡還用國家機器打壓異己和反對黨；蔡反嗆韓「中國步步進逼，難道我們要步步退讓？」「國家機器忙著發展經濟、忙著照顧人民，不會做這些事情（打壓）。」

韓國瑜昨午在國民黨新竹縣黨部對支持者講話時重申，這三年半台灣人民吃盡了苦，台灣危險、人民貧窮，兩岸關係越來越緊張，人民受不了。他的國政顧問團前天公布一百位，另外還有一百位不希望公布，是因為有公職在身。韓說，蔡有沒有用執政機器打壓，大家都了然於胸，希望蔡專心選舉，不要用這些國家機器。

對於韓國瑜的批評，蔡英文昨在桃園參訪時反擊，她執政三年來，強化國防、民主，持續發展經濟，加薪、減稅、長照、托育讓人民負擔減少。「如果韓市長覺得台灣危險，當中國步步進逼時，難道我們要步步退讓，才算是不危險嗎？我們更應該團結，強化自我防衛的決心，還有保衛自由民主的決心才對啊！」

蔡也回嗆，韓國瑜國政顧問團竟然要她到廟裡發誓，讓人覺得這個起手式及團隊，真的不是讓大家可以期待的；韓在講國政之前，要先把市政做好。

蔡也強調，行政院長蘇貞昌也說國家機器很忙，因為我們忙著發展經濟、忙著照顧人民，國家機器絕對不會做韓國瑜說的這些事情。

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