蔡英文教英文 社群網戰拓票源

2019-08-19

推出Youtube自製節目 配合出訪友邦時事 與民互動接地氣

〔記者楊淳卉、李容萍／綜合報導〕蔡英文總統力拚連任，社群網路經營也不斷創新。為接觸傳統組織難以接觸的支持者，蔡團隊先後推出「辣台派開講」、「助英台見面會」，訴求由總統與民眾加強直接互動，力求突破「同溫層」，開拓多元選票。蔡英文昨晚也推出Youtube頻道自製節目「英文英文」，配合時事教英文；不僅維持社群互動能量，也讓民眾看到更貼近人民、更有人味的蔡英文。

籲客家鄉親繼續挺客家妹

蔡英文總統昨也在桃園市長鄭文燦等人陪同下，走訪桃園市中壢慈惠堂，隨後出席民進黨客家部主辦的「硬頸台灣．客家峰會」開幕式。她表示，上任三年多，她發揮客家人的硬頸精神，現在成果一樣樣拿出來，沒有讓大家失望，她呼籲客家鄉親繼續挺「客家妹」，而「客家妹」也會繼續照顧客家人。

網紅阿滴英文 也在影片客串

蔡英文昨推出自製節目，搭配七月出訪加勒比海友邦之旅，介紹包括香蕉、護照、世界衛生組織等英文單字；蔡並以民主、堅韌兩英文單字形容台灣。知名英文教學頻道「阿滴英文」也在影片客串，與蔡英文另類打擂台。

蔡幕僚表示，由於很多網友和支持者在社群上反映，很喜歡聽小英講英文，因此有這項構想。除了由蔡英文本人親自上陣說英文，內容也會符合時事和總統個人特色，讓網友可以透過學英文的方式，同步了解時事。

蔡英文自黨內總統初選開跑後，就開始加強社群經營力道，先是推出「辣台派開講」，鎖定六都鐵粉支持者。活動由蔡總統「本尊現身說法」，以四十分鐘新型態演講方式，向民眾說明施政情形。除了社群報名，地方公職和地方支持者也可參加。

蔡幕僚表示，辣台派開講主要分為兩個主題，一是兩岸、國防、外交，如七月出訪加勒比海友邦的重點再整理；第二是「施政三年有成」，從減稅、加薪、育兒補貼、觀光等內政陸續有成果，輔助清楚的圖像和數據說明，和台下互動很有感。辣台派開講內容也透過線上直播，如蔡前天在台中的活動直播就有五、六千人觀看，讓演講內容能夠擴散。

蔡幕僚表示，「助英台見面會」同樣由民眾透過社群網路報名，參與民眾現場要寫「給小英的心裡話」，並由總統現場抽籤、現場回應，拉近總統和基層民眾距離。

蔡幕僚指出，從社群後台系統觀察，粉絲群眾分布和各縣市人口分布接近，仍以六都的人口最多；辣台派開講形式，非六都縣市在系統裡比較少，就以見面形式進行。如安排總統地方、組織行程時，就會穿插和粉絲見面的活動，參加活動民眾熱情和主動程度都很高，甚至從社群報名活動的民眾都比組織動員參加的更多。

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