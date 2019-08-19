與韓昨會面 吳：一週內見郭談團結

2019-08-19

〔記者林良昇、廖雪茹／綜合報導〕國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜昨晚在中央黨部會面，晤談約一小時，對於國民黨與鴻海創辦人郭台銘的整合問題，吳敦義透露，一週內將與郭台銘見面，當面談怎麼促進團結。

吳敦義在會後受訪時證實與韓會面，並表示還有副主席曾永權與會一起吃便當，對於當前選舉交換意見，也鼓勵韓接受ＡＩＴ邀請到美國訪問，會中同時也有些人事上的商量，韓拜託曾永權做他競選總部的總幹事，也感謝中央黨部借出寬敞空間做北辦。

韓國瑜昨在新竹被問及訪美行程時表示，希望在九、十月的時候能夠去美國訪問。訪美目的有三，第一、和一些涉及美國的亞洲部門交換意見，包括台灣問題、海峽兩岸問題與台美關係問題等；第二、與廣大華僑見面；第三、就新的科技產品和重要的企業經營交流。

吳敦義則在吳韓會後說，國民黨既然提出由韓國瑜代表爭取總統，當然要當選，一定盡全力。他也告訴韓，準備規劃好讓十五縣市長、十九縣市議長，配合所有縣市黨部主委輔選，包括藍軍志工團等也逐漸成立，聯合所有團結的力量結合起來，堅定支持國民黨。

吳敦義也指出，韓國瑜很關心他將來會和郭台銘會面的議題。對於是否將傳達韓的意見給郭？吳笑著說「這我不能講」，強調他有聽韓講意見了，但他還要思考一下，要考慮雙方甚至三方的立場。

吳指出，他已請國民黨副主席郝龍斌與郭台銘會面過幾次，也轉達過他的想法，但郭還是希望與他本人當面談，「我會好好思考」。怎麼促進團結是他的目標，能不能達到，現在也不能講那麼滿。對於未來一週內是否能見到郭台銘？吳敦義說「應該吧！」不會拖太久，他今天就會告訴郭適當的時間，如果郭時間可以就確定。

郭辦打臉：看不出有時間會面

郭台銘辦公室昨晚回應媒體詢問時指出，郭本週行程幾乎都已經排定，包括香港問題、中美貿易戰後續等國際產經議題與對台的影響，郭均已安排好相關討論及拜會，看不出來有時間和吳敦義會面的可能性。

正在美國訪問的前新北市長朱立倫，在美東時間十七日喊話，指國民黨要擴大爭取中間選民、年輕選民支持，否則的話就永遠在同溫層內取暖，結果可以預見。朱也說，希望郭台銘、王金平都能夠以大局為重。

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