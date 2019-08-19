林明溱嗆郭王 不合作就退黨

2019-08-19

郭辦：韓市長最大的問題 不在於郭或王

〔記者謝介裕、邱燕玲、卓怡君／綜合報導〕新北市長侯友宜不考慮接任韓國瑜新北市競選總部主委，南投縣長林明溱前天要侯友宜「識大體」。林昨天受訪先指總統初選後黨內若仍有人不合作，就應該退黨；下午還指明不是在講侯，而是在講「鴻海創辦人郭台銘及前立法院長王金平」。

林明溱說，若郭、王兩人在總統大選前真要組第三勢力，就應公開退黨與國民黨劃清界線，不要像現在拖拖拉拉、模稜兩可，不然將嚴重影響藍軍的團結及外界觀感。

林明溱昨天上午指出，國民黨要重拾中央執政權，第一步便是要團結，縣市首長更應配合黨中央的政策，「不合作的人」讓地方基層非常討厭，乾脆退出國民黨，不要待在黨內「矯情」。

外界解讀林是在說侯友宜，但林在下午澄清，自己是在講郭台銘及王金平。林明溱說，郭是南投的女婿，在藍軍初選期間，他也在公開場合力挺，如今初選結果由高雄市長韓國瑜勝出，他希望郭拿出運動家的精神及君子的風度，不然會讓藍軍反感。

林：不要待在黨內矯情

林明溱也說，藍軍沒有分裂的本錢，郭、王兩人若要組第三勢力，就應儘速退黨，不要「吃碗內、看碗外」，不想遵守黨內遊戲規則，又想分到黨內資源，豈不矛盾？況且也會影響藍軍的整合及士氣。林表示，黨中央應正視，並就兩人是否退黨，給予黨員及外界一個明確的交代。

王：假設性問題不回應

對於林明溱點名郭台銘與王金平，如果要組第三勢力，就應公開退黨，王金平昨受訪表示，「那是如果的話」、「假設性的問題不予回應」。

郭台銘辦公室則回應，郭關心國政、為國奉獻的心從未改變，為人民服務可以有很多種形式，並不侷限於單一種選項，未來也一定會選擇對國家人民最有利的方向；而韓市長最大的問題不在於郭或王，民眾的信任感才是勝選的關鍵因素，只要韓能努力將高雄市政做好，相信能重新贏回民心。

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