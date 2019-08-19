潘恒旭邀發誓 楊秋興：被瘋狗咬、要反咬牠嗎？

2019-08-19

〔記者王榮祥／高雄報導〕遭高市觀光局長潘恒旭接連嗆辣批判、還邀發誓對賭，前高雄縣長楊秋興昨在臉書回嗆「被瘋狗咬、要反咬牠嗎？」潘恒旭則直接上楊秋興臉書叫陣，再邀到高雄三鳳宮發誓對賭：「我有洗錢、我不得好死，你誣賴我、你絕子絕孫、你敢嗎？」

楊秋興先前透過臉書批判高雄市長韓國瑜有小三、酗酒是現在進行式，後又點名潘恒旭是未爆彈、已爆彈，並直言韓國瑜政治獻金中支付給旭創意（潘恒旭先前任職的公司）的兩千萬元有問題。

潘恒旭對其說法強烈不滿，透過臉書連續發文，酸他背骨仔，還加碼爆料楊秋興正爭取某新政黨不分區立委；並鼓勵他自創背骨黨任黨主席，就不用這麼麻煩。楊秋興昨針對潘恒旭連日臉書發文，在臉書回嗆「被瘋狗咬一口，難道要反咬牠嗎？」值此七月鬼月，真的是鬼人鬼話連篇！

潘恒旭隨後上楊秋興臉書留言，邀楊秋興到三鳳宮發誓對賭，「我有洗錢、我不得好死，你誣賴我、你絕子絕孫、你敢嗎？」並在自己臉書再酸楊秋興「你算什麼男人」，「讓三太子做證，我若有洗錢，我不得好死！你若污衊我，你絕子絕孫！不想絕子孫你就公開道歉！」

楊秋興尚未回應，卻先引發網友議論，有人為潘恒旭抱屈，「相信您一定飽受委屈了。但人格品德不同時，不必勉強」；也有人力挺楊秋興，「老縣長，站出來，人無欲則剛，為了台灣的下一代」。

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