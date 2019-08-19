中壢慈惠堂 力挺蔡英文守護台灣

2019-08-19

〔記者李容萍／中壢報導〕蔡英文總統昨由市長鄭文燦陪同，前往主祀瑤池金母（又稱王母娘娘）的中壢慈惠堂參加母娘聖誕祝壽慶典，也贈匾、切蛋糕、分送紅蛋，祈求王母娘娘繼續保佑台灣、保護台灣民主；中壢慈惠堂董事長陳燦宏肯定鄭文燦協助慈惠堂前的三米道拓寬為九米道，圓了母娘和信眾卅多年來「開大門、走大路」的心願，公開籲請信眾跟著鄭文燦的腳步支持蔡英文，團結守護台灣。

王母娘娘聖誕 廟方感謝市府幫開大路

蔡英文表示，中壢慈惠堂是在地人重要的信仰中心，廟方積極推動公益，展現溫暖的社會力量。她說，中央和地方政府持續推動完善的社福措施，穩定台灣經濟發展，打造安居樂業的社會，祈求王母娘娘繼續保佑台灣、保護台灣民主，讓台灣人民享有更安全與幸福的生活，也祝福王母娘娘聖誕千秋。

陳燦宏說，慈惠堂是全台第一間從花蓮總堂分靈的分堂，全台目前有二千多間的慈惠堂分堂，每年定期舉辦交流，信眾間有很好的互動和情誼。早年，慈惠堂分靈到中壢的現址，被在地人稱是位在街仔尾的母娘廟，廟前道路僅三米多，如今慈惠堂周邊是全中壢區最熱鬧的海華商圈，更在鄭文燦全力協助下，將三米路拓寬為九米，圓了母娘和信眾卅多年來「開大門、走大路」的心願。

鄭文燦則感謝蔡英文總統對桃園的支持，中壢是中央前瞻計畫的最大受益地區之一，市府未來會持續推動鐵路地下化及捷運工程、興建美術館、會展中心及老街溪整治等建設；此外，中壢身為客家第一庄，市府推動多項客家建設，包括浪漫台三線計畫、埔心茶葉故事館、客家工藝館、客家文創中心等，在各項客家評比指標都名列前茅。

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