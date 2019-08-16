台灣燈會墊付案3.5億 藍綠爭吵中通過

2019-08-16

〔記者張菁雅／台中報導〕二○二○台灣燈會三．五億元預算墊付案十五日在藍綠議員爭吵中過關，雙方均支持舉辦燈會，但民進黨議員認為市府應提出追加預算案而非墊付案，主張退回；國民黨議員則認為交通部七月底才核定補助，以致追加預算案作業時間不及，市府只能提墊付案。最後在觀旅局長林筱淇向大會道歉後，議長張清照宣布通過墊付案。

林筱淇道歉 指依法辦理

台灣燈會三億五千零廿萬元預算中，中央補助一千八百萬元，其餘由市府負擔，市府提出墊付案，要求議會同意先行動支燈會預算。

綠議員認應採追加預算辦理

民進黨議員高喊「支持燈會、拒絕黑箱」，李天生、陳淑華、謝明源、何文海、何敏誠、周永鴻均表示，市府以墊付案方式提出，而不是採用追加預算辦理，不符程序，規避監督，打算以五％中央補助款偷渡其餘九十五％的經費，前所未有，同時不成比例，「市府陷議會於不義」。另外，市府也沒有提出燈會相關明細支出，他們主張退回，拒絕背書。

藍議員批交部核定補助太慢

國民黨議員則喊出「支持燈會、愛護台中」，張瀞分、楊正中、林汝洲、陳政顯也拿出台灣燈會「籌辦大事紀」，並表示交通部七月廿四日才核定補助市府一千八百萬元，時間被拖延，因此提出墊付案，議會應支持此案，並譴責交通部拖延燈會期程。

藍綠議員堅持立場，雙方爭論不休。張清照依照交通地政委員會決議，請林筱淇向大會道歉後，宣布台灣燈會墊付案照案通過。林筱淇當場表示，市府盡心盡力籌辦台灣燈會，對於詳細資料沒來得及送達議會，她個人表示歉意，墊付案是依法辦理，請求議員支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法