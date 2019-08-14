時力路線分歧 洪慈庸也退黨

2019-08-14

以無黨籍參選中市立委

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量裂解危機持續擴大，繼時力黨主席邱顯智前天宣布請辭後，立委洪慈庸昨也宣布退黨、以無黨籍參選台中市立委。談及退黨心情，她哽咽表示很難過做出這個困難的決定，但黨內路線分歧僵持不下，走到這個階段，她認為應該放手成全祝福。

繼林昶佐後 時力再失一席立委

洪慈庸說，她要向仍在黨內的朋友致歉，此刻必須做這樣的決定，呼籲仍留在黨內的朋友繼續努力，她沒有放棄，只是換了位置作戰，未來還是可以互相支持鼓勵，或許後會有期。時力黨中央則表示，由於目前正值黨主席辭任後的交接期，對此事沒有回應。

有自己理念 洪稱不加入民進黨

甫於八月一日退黨的立委林昶佐昨受訪表示，他前晚曾與洪慈庸深談，勸她能留下來努力，但深深感受到她的無力，因此也無法說服洪繼續留下。

洪慈庸在宣布退黨的記者會上表示，她將以無黨籍身分參選下屆立委，並強調她有自己的理念，未來不會加入民進黨。

洪慈庸指出，邱顯智之所以選擇辭去黨主席，主因是面臨黨內兩方不同意見，遇到極大的壓力與困難，在經過昨日決策會討論後，她「沒有感受到黨內要積極處理路線分歧問題」，因此不得已選擇放手，「讓這個黨能往它想去的方向前行」。

與友黨協調選區問題 未獲重視

洪慈庸表示，她在決策會上提出未來選區應如何與友黨協調的問題，但非常遺憾，黨內沒有想正式討論這樣的問題，卻「花兩個多小時討論如何慰留顯智」。洪說，黨內召開決策會，卻不針對問題解決問題，在選戰只剩五個月的現在，她無法繼續內耗，如果她留下對黨內來說是個羈絆，或許離開對時力是好的。

談及路線之爭，洪慈庸說，她認為政黨應該要從基層做起，而不該把所有力量都放在不分區，「該選區域的就盡快宣布，在區域裡也應該與友黨協調出最強候選人」，如此才有勝選機率，她曾在黨內多次提出這樣的討論，不過未獲得重視。

洪慈庸說，近一個月來邱顯智積極想處理黨內路線問題，無奈面臨巨大壓力，部分黨員對於與友黨積極對話的做法無法認同，溝通多次後，她選擇退出。

時力在洪慈庸宣布退黨後，立委目前僅剩黃國昌、徐永明，以及被宣布除名的不分區立委高潞．以用，高潞則在十一日向台北地方法院提告，聲請定暫時狀態假處分以及確認黨員資格存在之訴。

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