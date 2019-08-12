韓砲轟民進黨執政 民眾苦不堪言

2019-08-12

〔記者張協昇、劉濱銓／南投報導〕國民黨總統參選人韓國瑜十一日在南投縣議會與地方人士座談時砲轟民進黨執政不力，三年半完全執政卻拿不出好成績，民眾苦不堪言，希望南投鄉親二○二○年一定要讓民進黨下台，台灣才有光明的未來。

向紫南宮借600元發財金 盼高雄更有錢

此外，韓到竹山紫南宮參拜時，還向廟方借六百元發財金，稱要捐到高雄市政府的財庫，盼藉由紫南宮的財運，讓高雄越好、越有錢。

韓國瑜強調，在台灣政壇，民進黨有如非洲草原掠食性動物，國民黨則是草食性動物，國民黨被民進黨怎麼打壓、欺負都無力還手，但民進黨執政卻讓人民看不見希望與未來，為了台灣的子子孫孫，他希望南投菁英份子一 定要團結起來共同翻轉台灣，南投鄉親在二○二○年大選，一定要讓無德、無能的民進黨下台，並在立委選舉把票投給國民黨立委馬文君、許淑華，台灣才有光明的未來。

韓國瑜昨到南投縣進行寺廟參訪之旅，除到縣內五鄉鎮市七大宮廟上香參拜，中午也在縣議會與南投縣長林明溱、議長何勝豐及地方人士座談，林明溱全程陪同。林表示，有人說他支持鴻海創辦人郭台銘，其實他對任何政治人物來南投都以禮相待，上次郭來他好好招待，這次韓國瑜正式被黨提名參選總統，他更要盡力輔選。

韓昨到南投首站竹山克明宮時，還化身「地理小老師」，誇南投面積四千一百多平方公里，是「全台第二大縣」，土地佔全國九分之一，人口五十一萬，惟南投人口早在去年就跌破五十萬，韓企圖吹捧南投博感情，最後卻美中不足，顯得「落漆」。

韓國瑜之後來到竹山紫南宮參拜，正好碰上下雨，他還順勢說，風調雨順要靠老天爺，國泰民安要靠大家，並向民眾喊話，明年大選要用選票改變台灣命運，全力支持韓國瑜。

韓國瑜昨最終站來到日月潭文武廟，在參香完、接受禮物後，未致詞也未依原定行程留下吃晚餐，外界認為與高雄雨災有關。國民黨立委許淑華說，韓市長對高雄市那瑪夏的雨勢都有掌握，在南投的行程也是不用晚餐，沒有提前結束的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法