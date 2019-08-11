不分區立委提名》民進黨九月鳴槍 卡位戰提前引爆

2019-08-11

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨最快九月啟動下屆不分區立委提名作業，黨中央將成立提名委員會進行討論。不分區席次僧多粥少，黨內多人正積極爭取，黨內人士指出，由於泛綠小黨陸續成立，民進黨很難在下屆國會取得過半席次，不分區競爭將更為激烈，提名除了要凸顯照顧弱勢與專業性，也要考量未來在國會的戰力。

部分初選落敗者 可望轉進

蔡英文總統昨宣布立委管碧玲將爭取不分區立委。據悉，受高雄選區重劃影響的管碧玲可望列入安全名單，民進黨團總召柯建銘，以及在黨內初選落敗的現任立委葉宜津、李俊俋，都被視為下屆不分區可能人選。

據指出，柯建銘曾在一次民進黨團大會說，葉宜津與李俊俋角逐黨內立委初選落敗，實在可惜，因兩人都是相當有戰力的立委。

葉宜津表示，台南市卅三個農會其中有卅二個農會總幹事上週主動連署支持她擔任民進黨不分區，讓她很感動，台南市長黃偉哲及數十位民進黨區域立委也連署挺她。李俊俋表示，是否角逐不分區，順其自然，目前態度是「不排斥、也不主動爭取」。

民進黨現任不分區也有不少人爭取連任，目前傳出包括吳玉琴、陳曼麗等人，各有相關民間團體推薦支持，屏東選出的立委蘇震清也有意爭取。在立法院以協調能力見長的柯建銘，在點名新竹市選區由前市議員鄭宏輝接棒後，也將轉戰不分區提名。

吳玉琴表示，她是獲台灣社會福利總盟、老人福利推動聯盟等社福團體連署支持擔任下屆不分區立委，不過，因黨尚未啟動提名，因此還未將連署書送交黨中央。

民進黨秘書長羅文嘉說，不分區提名將在九月或十月啟動。民進黨目前因忙於艱困立委選區的徵召，尚無法精確估計不分區何時完成提名。不過，未來提名機制啟動後，有意角逐者檯面下的動作將轉趨激烈。

此外，民進黨明年選舉搶攻年輕選票，將成立總統與立委選舉的青年總部，未來並將進行「虛實結合」，成立實體據點，透過各種活動，讓年輕人發聲，將網路聲量具體化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法