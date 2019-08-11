2020大選 蔡英文：捍衛台灣民主自由之戰

2019-08-11

〔記者蔡清華、葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕二○二○年總統大選進入短兵相接，綠營人士規劃重現二○○四年的百萬人牽手護台灣運動，以延續本土政權。蔡英文總統昨也強調，二○二○年確實是台灣關鍵的選擇，不僅是捍衛本土政權的一戰，更是捍衛台灣民主自由的一戰！

直搗韓國瑜地盤 向高雄鄉親說明政績

蔡總統昨天南下高雄，深入對手高雄市長韓國瑜陣地，積極走訪地方，並向鄉親說明執政團隊過去三年來，在照顧人民、發展經濟等各項具體施政與成果。

總統在文武聖殿參拜後表示，明年度國家預算，暌違廿二年後將編列平衡預算，歲入歲出打平，政府不再借錢，她說，一個負責任的政府，更是有財政紀律的政府，這個政府值得人民再給四年。

柯郭王可能結盟 「對國民黨影響較大」

目前總統選情，代表民進黨參選的蔡英文與代表國民黨參選的韓國瑜民調互有消長。對於台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平可能結盟，以及未來出現第三組人馬的傳聞，蔡總統昨受訪時表示，「我們的觀察是，如果這真發生的話（柯郭王結盟），對國民黨候選人的影響比較大吧！」

下午蔡總統也在總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、立委管碧玲、趙天麟等人陪同下，現身高雄網紅新景點「小天地Skyland」，與二十至五十歲的小家庭談心。總統強調，自己是最照顧年輕人的總統；她並寫下希望之卡，心願是「讓台灣成為下一代的美好小天地」。

蔡英文接著參加「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」，醫界代表逾千人出席相挺。蔡總統指出，二○二○年是台灣的關鍵選擇，不僅是捍衛本土政權的一戰，更是捍衛台灣民主自由的一戰！

總統強調，中國一直以來對台動作不斷，減少團客又接著關閉中客來台自由行，還要抵制金馬獎，現在連喝個飲料都要考慮政治條件，這是台灣人很不能接受的事情。

她說，「我們的信仰很簡單，遇到壓力不會屈服，但是我們得到國際社會的支持，我們也不冒進」，國際局勢在變，美中的貿易戰，許多國家思考如何減少中國對其國政的干涉與影響，台灣一定要守住民主自由。

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