郭台銘、王金平怎麼合 共同友人：兩人將談誰正誰副

2019-08-10

王核心幕僚：發展也可能像颱風一樣 世事難料

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平宣布不參加國民黨總統初選後，仍堅持「選到底」，並和與黨內「失聯」的鴻海創辦人郭台銘、組黨的台北市長柯文哲密切「互動」。柯文哲昨表態不當副手，讓郭、王搭配參選的機率升高；郭、王的共同友人指出，郭、王合作是「大聯盟」概念，會有其他組織再加入，兩人近期會再見面談「正副手」搭配；但王的核心幕僚說，發展也可能像颱風一樣，世事難料。

大聯盟概念 會有其他組織加入

與郭、王都交好的政界人士指出，柯文哲老是在炒議題，其實他根本沒有要選總統，只是為了不分區的票在「蹭郭」，郭、王合作是一個「大聯盟」概念，會有其他組織再加入，「否則怎麼打仗？」

他說，未來還是有柯文哲的戲，但柯只是大聯盟的其中一角，至於郭、王在二○二○總統大選誰正誰副，這幾天兩人會再見面討論。

另一位郭、王的共同友人也說，郭、王合作已經有譜，預計下週會明朗化，現在就卡在誰正、誰副的問題，還要兩人自己溝通決定。

不當副手 王營內部主張爭取王郭配

據了解，王陣營內部原本有一派主張脫黨參選的意見，但隨著郭王合作逐漸成形，這派意見轉變成爭取「王郭配」，而非擔任郭台銘副手；他們認為，郭台銘雖有財政專業，但政治資歷薄弱，王金平有豐厚的政治歷練及詳盡的國政規劃願景，還是比郭台銘適合當領導人，此看法頗受王金平青睞。

王金平核心幕僚指出，台灣這幾年越走越衰，就是因為國家領導人歷練不夠，王金平的立法院長資歷及國政規劃都是客觀事實，但最後郭、王怎麼合作，還是要看「大人的決定」才算數。

這位幕僚意味深長地說，郭、王談合作的過程，也可能有「各種改變」，就像大家以為颱風會進來台灣，結果卻繞開，反而發生地震，世事難料。

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