郝柏村新書 轟馬英九毀軍法廢徵兵

2019-08-09

〔記者陳昀／台北報導〕前行政院長郝柏村昨天在百歲生日發表回憶錄，書中批評前總統馬英九任內，為安撫士兵禁閉死亡案，一夜廢除軍法制度，並任由義務兵役制被破壞，犯了違背軍事專業的重大錯誤。出席新書發表會的馬英九，則未對此回應。

郝柏村為陸軍一級上將退役，曾任參謀總長、國防部長。郝昨因健康狀況未出席，由其長子、國民黨副主席郝龍斌代為致謝。

募兵優待 戰鬥單位變成辦公衙門

郝柏村在書中指出，過去政客型將領取消符合實戰的嚴格訓練課目，如五千公尺跑步減少為三千公尺、達一定氣溫取消室外操演等，他原本期望馬總統任內導正，馬確實恢復宣讀軍人讀訓、營區蔣公銅像、呼口號等，卻又犯了違背軍事專業的重大錯誤。

郝柏村表示，前總統陳水扁時代開始，為了爭取選票一再縮短役期，還開放替代役，讓義務兵制度面目全非。他認為，募兵制應與義務役制度並行不悖，機動調整兵力需求來互補，且從軍是報國，絕非就業，政府卻定了許多違背軍事原則的優待辦法，如選擇單位、上下班、正常休假，以及每晚離營、次日回營等規定，讓戰鬥單位變成辦公衙門。

廢止軍法制度 摧毀軍事領導根基

針對軍審制度，郝柏村也提到，軍法是統帥權的一部分，不是司法權的一部分，憲法也規定現役軍人必受軍法管轄，英、美、法等世界民主強國均是如此，台灣卻為安撫一件士兵坐禁閉室死亡案，一夜之間廢止軍法制度，完全摧毀軍事領導的根基。

郝柏村質疑，將軍中服從與抗命的認定交由一般司法體系裁定，指揮官多一事不如少一事，如何與部屬對質法庭？反正不打仗，任期到了官照升，退休時退休俸照拿，何樂不為？他也直指蓄意的負面報導、政治異議份子助威，也是一夜廢除軍法制度的緣由。

馬讚回憶錄史詩 未回應被批事項

出席新書會的馬英九表示，這是一部用鮮血寫成、捍衛中華民國的史詩，並指郝是好長官，也願意提攜後進，曾有意拔擢他擔任財政部長，有次還說「『英九啊，你也可以當國防部長』，我說夠了夠了」。被問及在書中被批評一事，馬以趕行程為由沒有回應。

郝龍斌表示，郝柏村四月中風後身體大受影響，雖然復原狀況不錯，醫生仍不建議出席公開場合，這本回憶錄沒有政治秘辛跟個人恩怨，只有愛國者的一生歷程。超過百歲的總統府前副秘書長張祖詒、退役上將許歷農也出席，暢談與郝的相處回憶。

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