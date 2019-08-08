APPU閉幕 蘇嘉全：爭取加入各種國際議會組織

2019-08-08

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院長蘇嘉全昨在「亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）」表示，中華民國立法院正積極爭取加入各種國際議會組織，包括「亞太國會議員論壇（APPF）」、「國際國會聯盟（IPU）」等，盼望各國代表團大力支持。

本屆APPU昨閉幕，會中決議第五十屆年會將在日本舉辦。日本代表團團長、眾議員山口俊一表示，國際社會面臨各項迫切問題，國會外交可以扮演更重要的角色，期待將此次討論累積的知識及成果與國際社會分享，同時熱烈歡迎所有代表團成員參加明年的日本年會。

台灣時隔五年再次主辦APPU，我太平洋六友邦索羅門群島、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯及帛琉，與日本、馬來西亞、蒙古、巴布亞紐幾內亞、泰國、美國關島、紐西蘭、澳洲、德國及印尼等國的國會議員均參與盛會，加上我國共十七國，計有八十一位外賓共襄盛舉。

本屆年會主題為「海洋民主與永續印太」，大會通過海洋生態、塑膠垃圾、氣候變遷與自由印太等十項決議。蘇嘉全說，此次會議對印太地區加強跨國議題合作、促進區域整合、深化民主交流、形塑海洋文化連結及永續生態維護等共同願景，做出重大貢獻，有助於各國政府在制定相關政策及解決問題時的決策參考。

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