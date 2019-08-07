柯轟得意忘形 韓回每天被黑難得意

2019-08-07

柯稱自己都沒準備好 質疑韓行嗎

〔記者陳璟民、王榮祥／綜合報導〕台北市長柯文哲昨創立台灣民眾黨，他並接受電台專訪，談到總統大選，柯毫不客氣的批評國民黨和韓國瑜。柯說，現在的局面，國民黨也是很難看，一定是吳敦義有問題，韓國瑜也是奇怪，真的是得意忘形，「我當台北市長這麼認真，都還沒準備好」，「他真的可以做嗎？」

對於柯批評韓得意忘形，高市新聞局指出，昨天是柯市長生日，韓市長誠心祝他生日快樂，只是韓市長每天被韓黑供應鏈圍剿，還要忙著為高雄市努力，「很難得意的起來」。

談及「郭柯結盟」，柯文哲指出，郭台銘在美、日、中都有龐大資產，若參選總統，民進黨一定打郭是香港前特首「董建華2.0」，中國要控制香港，第一個特首用的是企業界人士，這是郭要應付的選戰攻擊，選舉是說服人民的過程，該回答的問題，郭要先想好怎樣回答。

恐被類比「董建華」 郭要先想怎麼答

柯提到，今年上半年到以色列、美國、日本、中國走一圈，證明他可以被所有人接受、信任跟對話，不一定要跟人家惡言相向，但也慢慢知道每個國家各有為難處，要互相諒解。談到選總統，柯說：「你們都不了解柯文哲，都以為柯文哲很想當是不是？」他認為不是為了當而當，而是「你到底有沒有資格，或你做有沒有對台灣更好」。他批判韓國瑜選總統也是奇怪，真的是得意忘形，他當台北市長這麼認真，美日中那樣繞，都還沒有準備好，質疑韓「他真的可以做嗎？這要準備好耶，這不是開玩笑的」。

曾任北農總經理的韓國瑜昨公開祝福柯文哲生日快樂，還派人送一盆花到台北市政府。韓國瑜說，柯成立台灣民眾黨，能為台灣民主政治增加新動能、新元素，希望更多優秀、有理念的政治人物投入台灣政治，柯願投入創新政黨，他給予祝福，也希望民眾黨能讓台灣民主政治走向更好、更真、完善、更美的境界。

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