郭動起來！ 擬設立青年平台

2019-08-06

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘週日晚間發出公開信後，郭粉暫停勸進郭台銘選總統的公民連署行動。郭台銘核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨表示，郭董寫這封信，主要目的是在臉書上公開謝謝大家的支持，連署是民間自發性活動，郭沒有實際介入；但她透露八月中將舉辦「郭台銘粉絲見面會」，活動細節仍在發想中。

月中辦粉絲見面會

劉宥彤表示，永齡基金會與郭台銘昨舉行會議，主要討論兩件事，一是初選時承諾協助地方發展要繼續進行，二是考慮建立一個跟年輕人溝通的平台「永齡青年平台」。

她表示，基金會考慮建立「永齡青年平台」，因過去幾個月郭台銘常到大學裡演講、參與座談，他發現許多年輕人會對自己目前的處境、台灣未來走向、人生規劃有著疑問，郭也希望在這方面多做一點，或許對台灣年輕人有幫助。

劉宥彤說，郭台銘出國兩個禮拜，知道國內有許多支持他的粉絲和朋友繼續在各地連署、在網路表達心聲，他都聽到了，因此郭台銘才親筆寫下公開信，給發起連署的老虎軍團、台銘之友、郭子軍，在臉書上公開謝謝大家。

據了解，連署活動進行時，郭陣營也送飲料到現場，謝謝這些自主發起連署的粉絲們。

郭台銘發出公開信後，郭粉們就停止公民連署，是否代表郭不脫黨參選？劉宥彤未正面回應，僅說：「從連署開始到結束都沒有（跟老虎軍團）見面，也不了解連署的起始跟結束時間。」

劉宥彤表示，可能在八月中旬舉辦郭粉見面會，希望在台灣各地都能舉辦；但怎麼找出確切時間、地點及方式，讓大家都能參與，因細節很多，目前仍在發想及籌辦中。

她還說，柯文哲市長新籌辦的台民黨成立大會，郭確定不會出席，但會送花表示心意，兩人目前沒有規劃見面。被問到何時有郭柯會？劉宥彤說：「要等等緣份。」

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