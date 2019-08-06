柯今創黨 先開火：蔡旁邊每個人都貪污

2019-08-06

〔記者沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今天舉辦創黨大會，成立台灣民眾黨。他昨早受訪時砲轟總統蔡英文雖沒有貪污，「但妳旁邊的每個人都貪污」。對於總統府要求道歉，柯下午再嗆問：「我要道歉什麼？」並稱自己不是故意批評，但蔡要有反省能力。

今天是柯文哲六十歲生日，柯文哲昨上午批完蔡英文，中午就收到蔡總統及副總統陳建仁送的祝壽花籃，花籃上的賀詞簡單寫著「文哲市長 生日快樂」；對於收到總統祝壽花籃，柯第一時間竟說「趕快收起來」。副發言人柯昱安表示，這是例行性的生日祝賀花籃，每一年都有收到；另位副發言人黃瀞瑩補充說，市長的意思是指收到放花籃的位置，外界勿過度聯想。

柯文哲前天在臉書提到，台灣真的空轉太久了，並以第三航廈一再流標為例，批評許多重大建設因政治力介入而延宕，不是一個正常國家應該有的現象。民進黨立委鄭運鵬隨即在臉書發文駁斥，指桃機第三航廈是因設計施工難度太高才流標，是「技術和成本問題」，並反問柯：「大巨蛋等五大弊案，是什麼力介入？」

柯昨受訪時再度回嗆，指鄭運鵬是念台大土木系畢業的，「從事政治，不要做到最後良心不見了」，鄭是高知識份子，人家批評你，要回去深刻反省。話鋒一轉，柯接著將砲口對準蔡總統，指自己二○一六年是支持蔡英文的，但妳怎麼把國家搞成這樣子，「妳（指蔡英文）沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊！」

柯下午出席迪化二○七博物館授證儀式，被媒體問到總統府要求道歉一事，柯續回嗆：「一直希望給小英反省改進的機會，我就問一萬條香菸要多少人買？」並細數一萬條香菸牽扯到侍衛室、國安局、機場、華航。

柯接著又說：「不是故意要批評她，但是要有反省的能力，我就問慶富案辦到哪去？兆豐案辦到哪去？有時候被人家批評很不爽，但是轉過頭去還是要想一下！」最後還撂話說：「我要道歉什麼，以我的個性…」講完後立刻上車離開。

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