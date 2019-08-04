整合泛綠 卓榮泰：形成抗中保台大聯盟

2019-08-04

給其他政黨時間「處理家務事」 本週展開協調

〔記者彭琬馨、李欣芳／台北報導〕明年總統和立委大選期程逼近，民進黨主席卓榮泰昨強調，讓民主發展過程健康走下去，不論台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，未來壯大與守護大台灣這條路上一個都不能少。民進黨用最真誠、最柔軟、最寬廣的心，一定會形成最大的「抗中保台大聯盟」，保衛大台灣、抗衡新霸權。

質疑台民黨價值何在

卓榮泰昨出席政論家林保華新書發表會，受訪時表示，無論是國民黨還是其他政黨，都應該要為台灣好，而不只是要打倒民進黨而已。卓強調，台灣民眾黨的成立，應讓民眾了解政黨的價值何在，而不只是用選舉口號，力量的競爭絕對會造成力量的分散，一旦分散，台灣價值就會被傷害。

先前表達願與時代力量談合作的卓榮泰表示，希望給其他政黨多些時間「處理家務事」，他自己也有一些內部問題要處理，預計本週將展開緊湊協調的工作。

時代力量目前在台北中正萬華、松山信義、新北淡水、新竹市、台中潭雅神、高雄鳳山等地提出立委參選人；其中台北中正萬華的林昶佐、台中潭雅神的洪慈庸兩選區，民進黨提名策略小組已建議不提名，被外界視為民進黨將與洪、林兩人合作，其餘選區時力參選人仍可能與民進黨現任立委競爭。

民進黨人士透露，原先黨內規劃，在時力現任立委提名區以不提名的方式與他黨合作，不過時力已在多個民進黨現任立委選區提名，讓黨內面臨基層壓力。

將與時力主席會面

民進黨人士指出，以民進黨與時力兩黨主席會面為例，主要是一個氣氛的營造，目前觀察指標是新北市第十二選區。民進黨中常委沈發惠是該區最強的人選，不過，沈發惠為了整體選戰布局已表明不參選。但由於時力立委黃國昌動向不明，同時考量到要尊重對方，民進黨在新北市第十二選區因此保持彈性，留到提名的最後階段決定。

民進黨區域立委布局，目前仍有廿二個徵召選區尚未提名，黨內預計本週三召開中執會進行第二波提名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法