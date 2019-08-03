路透：鴻海88億美元 求售廣州面板廠

2019-08-03

〔編譯魏國金、陳柔蓁／綜合報導〕路透報導，知情人士指出，鑑於美中貿易戰升溫及全球大尺寸液晶顯示器（LCD）需求減少，鴻海集團旗下富士康正與銀行接觸，為投資金額八十八億美元（約二七五九億台幣）的十．五代廣州增城新面板廠尋找買家。消息人士透露，該案將是鴻海在中國最大的撤資案之一，這不是容易出脫的案子，「須耗費一段時間」。

鴻海：不清楚 夏普：不評論

廣州面板廠為鴻海創辦人郭台銘個人與日本夏普共同合資的SDP及廣州市政府所投資成立，對於出售廣州面板廠的消息，鴻海昨聲明「公司並未擁有面板廠，不清楚此事」，夏普則不評論。不過，夏普一日表示，將在越南建廠，生產平板螢幕與電子器材，以避開美國對中國商品加徵關稅。

路透報導，消息來源表示，相關討論仍在初步階段，也還沒訂出該廠的出售價格；而富士康向路透發出書面聲明表示：「基於公司政策，富士康對於市場謠言或揣測不予回應。」

路透指出，美中貿易戰嚴重干擾全球科技供應鏈，迫使大規模投資中國且有許多美國大客戶的公司，包括富士康等，重新評估生產布局；再者，大螢幕電視與顯示器需求下滑，也促使富士康尋求脫手廣州增城的面板廠。

消息人士表示，富士康內部出現質疑該廠必要性的聲音，「現有面板廠還未達完全產能，為什麼需要另一座呢？」另一名消息人士說，新廠要十月初才能投產，由於可能有新增風險，對買主較不具吸引力。

富士康二○一六年宣布投資該面板廠時，被中國媒體譽為廣州有史以來最大單一投資案。該廠主要生產大型液晶顯示器，預計二○一九年開始營運，以因應亞洲大螢幕電視及顯示器的需求攀升，並挑戰中國最大面板廠京東方科技集團。

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