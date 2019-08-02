中元普度 議員發起抵制旺旺產品

2019-08-02

〔記者葛祐豪、洪定宏、楊雅民／綜合報導〕抗議旺中集團為特定政治人物造神、洗腦民眾，並散布不實消息，高雄市議員李柏毅開第一槍，昨天中元普度拒絕旺旺產品，並設計「抗中保台普度旗」，呼籲民眾拒絕、抵制旺旺。

李柏毅設計「抗中保台普度旗」、疏文

民進黨高雄市議員李柏毅，昨天中午在服務處普度，特別準備許多非旺旺系列的祭品，並設計「抗中保台普度旗」及敬告疏文。

敬告疏文宣示「今年普度不祭拜旺旺產品，拒絕助長惡質媒體，洗腦台灣！懇求皇天后土、普度公及各路好兄弟，共同對抗紅媒、守護台灣、台灣平安」。

李柏毅表示，民眾用虔誠的心來普度好兄弟，「用的東西當然要好，不能用毒害台灣的公司做出來的東西」。他要提醒民眾，今年普度不要用旺旺的東西來祭拜，因為旺中集團的公司、電視台、報紙，一直用不是事實的話，給一些人洗腦，並講假消息。

籲拜拜勿用旺旺、抵制紅媒旺中

李柏毅呼籲國人，中元祭拜不要用旺旺的產品，甚至以後在便利商店看到，「你拿起來看到產品上的人偶圖樣，吃下去如果覺得這家公司是在害台灣，你就不會買了！」

昨天參與普度的民眾，包括左營區里長、廟宇及李柏毅服務處人員等，他們強調，旺中集團超量報導韓國瑜新聞，更散布假消息防不勝防，NCC對於其報導毫無作為，呼籲大家一起反制旺中集團，遏止紅媒蔓延。

李柏毅說，為防止紅媒及其背後中資持續利用言論影響台灣，去除其銀根是必要的手段，因此發起拒買旺旺系列商品、拒看旺中製造的新聞，讓它們消失在台灣市場裡，以貫徹反中的決心。

生產旺旺仙貝的宜蘭食品公司未回應

高雄市議員發起中元普度拜拜拒絕旺旺系列產品，生產旺旺仙貝的宜蘭食品公司昨日以發言人不在為由，並未回應。

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