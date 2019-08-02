不隨林昶佐退出時力 洪慈庸：留下來繼續努力

2019-08-02

〔記者歐素美、彭琬馨、陳璟民／綜合報導〕時代力量立委林昶佐昨宣布退黨及支持總統蔡英文連任，時力立委洪慈庸隨後也召開記者會哽咽表示，因對黨割捨不下，將留下來繼續努力。洪也明確支持蔡英文總統連任，並對台北市長柯文哲喊話說，如果因為柯文哲執見，導致國民黨總統參選人韓國瑜當選，「他對得起蔣渭水嗎？」

「若柯導致韓當選 對得起蔣渭水嗎」

台北市政府副發言人黃瀞瑩回應說，洪的話太重，柯迄今沒有宣布參選下屆總統，組黨初衷是以台灣人民的利益、福祉為優先。

黨主席邱顯智表示，感謝洪慈庸願意留下來一起努力，時力肯定蔡總統在捍衛主權的努力，支持本土政權延續；對於柯文哲組黨，時力不支持其兩岸立場，因此不會支持柯文哲。

洪慈庸指出，她曾和林昶佐討論是否同進退，但這個階段還是想要努力看看，但大家的目標是一致的，希望總統蔡英文繼續延續本土政權。

她說，在國會裡希望時代力量成為關鍵少數，這個目標從來沒有爭議，但「親共的政權如果未來有復辟的可能，我會義無反顧的離開，但在這個階段仍將繼續努力，在黨內創造可能性，未來黨中央要怎麼做，黨主席及秘書長應負擔起責任，好好帶領大家往前走。」

洪慈庸說，柯文哲組黨不僅壓縮時代力量，更影響本土政黨，時代力量需用謙卑的態度與本土黨派協調出區域最強候選人，透過民調，讓代表本土勢力的人參選。

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