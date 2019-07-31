王浩宇再爆：共有五案一千萬元

2019-07-31

〔記者李容萍／桃園報導〕綠黨前晚爆料指控時代力量立委高潞．以用的國會辦公室主任利用職務之便「狂拿經濟部四百萬元補助」，違反利益迴避法相關規定；綠黨桃園市議員王浩宇昨再爆，除了已知的兩案外，經濟部一月十九日還核定另三筆各兩百萬元的計畫補助，都是最高額補助，五案總共一千萬元，盼高潞．以用說明。

王浩宇說，這三筆計畫補助的提報單位分別是花蓮縣守望部落交流協會、台灣原住民族文創交流協會、台東縣Likavung呂家望文化發展協會，都是最高的補助。

王浩宇說，由於時代力量四年前在臉書PO文介紹高潞．以用時，就提到她曾任守望部落交流協會理事長，顯見兩者關係緊密，這些都要「公開請教」高潞．以用說明。

王浩宇說，時代力量立委一方面在立法院經濟委員會杯葛綠能預算，另一方面卻利用助理底下的兩個人頭協會，來取得經濟部總額四百萬元的綠能補助，非常不妥當，並不符合公平正義原則。王浩宇也質疑時力對這次事件處理低調、速度也慢，跟平常不太一樣，他認為如果以時代力量的標準，時力立委黃國昌應該早就開記者會吼叫了，希望時代力量儘快處置此事。

他也強調，這次事件證據明確，時代力量應開除高潞．以用，接受調查，並由柯一正導演遞補，否則，時代力量所為就不符合對別人的一貫要求。

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