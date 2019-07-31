時力認定 高潞涉違反利益迴避

2019-07-31

〔記者彭琬馨、黃佩君、吳政峰、邱書昱、周湘芸／綜合報導〕時代力量立委高潞．以用前晚遭綠黨爆料指控助理「狂拿經濟部四百萬元補助」。時力黨中央昨火速召開紀律委員會討論，發言人李兆立會後轉述，依照目前掌握的事證，本案已有違反利益迴避原則之虞，影響時力名譽情節重大，若高潞未在今天下午五點前到會說明，將依目前掌握事證決議。

依時力規章，決議最重可停權或除名。由於高潞是不分區立委，一旦被開除黨籍，將喪失立委身分。

高潞．以用國會辦公室主任陳恩澤遭綠黨踢爆，分別以「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」兩協會向經濟部申請補助，在十九個申請單位中脫穎而出，兩協會分別獲得經濟部核定最高額的二百萬元補助，明顯已違反利益迴避相關規定。

高潞．以用國會辦公室昨大門深鎖，辦公室電話也沒人接聽，遭點名的陳恩澤也未接電話。記者昨天到兩協會位於新北市的登記地址詢問，兩處的外觀都是一般住宅，屋主都不願開門，僅透過對講機表示不清楚。

據了解，事件發生至今，高潞．以用仍未對黨內進行任何說明，黨中央昨也未能直接與她取得聯繫。

時代力量紀律委員會昨經長達兩小時討論後，由發言人李兆立出面發表三點聲明。李兆立說，經查證，申請補助案確有其事，已涉嫌違反「立法委員行為法」第十九條及二十條，將請時力立院黨團移送立法院紀律委員會調查。

限今下午五點前說明

李兆立表示，就目前掌握事證，本案已有違反利益迴避原則之虞，影響黨之聲譽情節重大，如高潞．以用未於今天下午五點的規定期限前提出說明，將逕依目前掌握的事證進行決議。

遭點名的陳恩澤昨透過辦公室發出三點聲明強調，他擔任的第三部門職務均出自公益法人，相關政府資源依法申請，媒體報導的相關內容是依照當時施行的相關規範，並無法源，呼籲外界勿混淆視聽，損害他的名譽。

經濟部昨表示，該兩案申請補助文件上的確有陳恩澤名字，但文件未主動揭露申請人與高潞關係。依「公職人員利益衝突迴避法」規定，立委助理應在申請文件中自行表明身分，本案是在去年八月法規還未正式上路的「空檔」期間申請；對於新舊制之間的法律認定，經濟部會函請主管機關法務部解釋。

另外，陳恩澤為兩協會負責人，「利衝法」僅規定立委助理不得以「個人」申請補助，卻未禁止以「團體」名義申請，因此究竟有沒有違法，法務部表示須待監院認定。

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