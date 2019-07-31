待徵召區 民進黨找奇兵破「難」關

2019-07-31

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨預計八月底前完成所有區域立委提名，目前仍有廿二個徵召選區尚未提名。黨內人士形容，民進黨二○二○年面臨「大環境」與四年前完全不同，二○一六年黨內立委提名是「大家都在搶」，現在卻是兩樣情；部分綠營艱困選區，地方黨公職對爭取提名也相當消極。

由於部分徵召選區尋人不易，黨內也思考尋求「奇兵」。例如台中市立委第二選區，民進黨鎖定曾因去年九合一選舉批評高雄市長候選人韓國瑜爆紅的基進黨發言人陳柏惟，對決國民黨立委顏寬恒，目前仍在洽談階段。此外，國民黨立委蔣萬安所在的台北市第三選區，提名小組也曾討論找「奇兵」、「刺客」，但人選都尚無定論。

面對明年區域立委選舉，民進黨共列廿個艱困選區，加上黨內初選時無人登記的四個選區，共廿四個選區要以徵召方式產生提名人。其中，黨中央已在十日完成基隆市、新竹市徵召提名。

針對徵召選區，民進黨上週五已找來有意參選雙北立委者初步徵詢及溝通。民進黨八月七日將再開中執會，屆時將有第二波立委徵召提名名單。

徵召選區也涉及與時代力量等他黨選舉合作的可能性。黨內人士坦言，民進黨內提名小組雖已有「尊重」時力立委林昶佐、洪慈庸的共識，不派出人選競爭，但時力近來在兩黨尚未溝通下，在不少非民進黨艱困選區提名立委人選，確實可能增加後續研商選舉合作的難度，「團結都要很拚了，何況是現在類似分裂。」

至於時力立委黃國昌所在的新北市第十二選區，黨內人士表示，民進黨同樣採取「尊重」的原則，但黃既說不要禮讓、也不說要不要選、也不談，黨內仍在觀察黃的動向。

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