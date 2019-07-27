私菸案》檢調搜索華航華膳 提訊吳宗憲

2019-07-27

〔記者錢利忠、陳慰慈／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，為釐清華航訂菸流程，已傳喚華航空品處組長黃川禎，前天依圖利罪諭令黃廿萬元交保後，昨大規模持五張搜索票搜索華航空品處及公關室等總部大樓處室、華膳空廚及保稅倉庫，另提訊在押的國安局少校吳宗憲，吳承認與黃通聯，庭訊半小時就結束還押。

傳吳曾問：我訂那麼多 華航高層知道嗎

據傳，黃川禎接受檢調偵訊時，曾供出國安局少校吳宗憲在下單前，曾打電話詢問他香菸訂購流程及注意事項，包括如何下訂、哪裡取貨，以及付款方式該用現金或信用卡等問題，吳還擔心地問他：「我訂那麼多（指上萬條香菸），華航高層知道嗎？」但檢調昨不願證實。

訂貨存運萬條菸 檢調懷疑華航高層知情

黃川禎向檢調喊冤，指他剛調任空品處組長十幾天，就遇到總統出訪專案，他按照長官指示及公司慣例，負責與國安特勤單位聯繫專機的免稅品訂購業務，並未從中獲取任何好處及私利，不料吳宗憲竟一次訂了上萬條，基於對口單位為行動具高度機密的國安特勤，他才配合下訂。

國內所有航空公司的菸品銷售量，每年加總不超過五萬條，而吳宗憲一次就訂了逾一萬條，且菸品有保存期限，華航須提早向菸商下訂備貨；此外，因吳員所訂菸品須等總統專機歸國後才交付，黃川禎事先須與包括華膳空廚等華航旗下各單位，協調貨品存放地點、保全及交付運送等事宜，依黃川禎的職等，除非華航高層事先橫向協調並授權訂貨，否則黃恐無權限，檢調因而懷疑華航高層對本案知情。

為釐清案情，檢調昨早十時前便突擊搜索華航空品處所在的總部大樓、華膳空廚辦公室及倉庫等多處，行動直到昨晚七時許才結束，歷時九小時。

查扣帳單文件 檢調不排除下週繼續約談

檢調查扣帳單、簽核文件、電腦等相關證物，並調閱現場監視器畫面比對，雖未約談華航人員，但代表華航已被列為調查對象，恐難全身而退，檢調不排除最快下週一繼續約談華航相關人員。

知情人士指出，公關室是華航對外的對口單位，國安人員可透過公關室方便請託「喬機位」、預購免稅商品，不少國安人員都與公關室熟識，不排除此次亦有國安人員透過公關室下單買免稅菸，檢調才會連公關室也一併清查。

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