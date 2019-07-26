郭粉連署郭參選 國民黨請郝馬挽留

2019-07-26

〔記者陳柔蓁、施曉光、葛祐豪／綜合報導〕國民黨週日將舉行全代會提名韓國瑜為總統參選人，初選參選人郭台銘未答應出席，郭粉臉書專頁「郭台銘粉絲老虎軍團」更發起網路連署，支持郭台銘參選二○二○總統。郭台銘辦公室昨表示，此為粉絲自發性活動，郭台銘未返國，得知此事，謝謝支持者的關心，對連署活動沒有表達其他意見。

郭感謝支持者 沒對連署表意見

國民黨文傳會主委程美華昨指出，國民黨中央尊重郭粉的活動，另一方面也持續與郭台銘保持聯繫，並且持續整合各種資源，國民黨目前全黨的目標就是團結一心，全心全力贏得二○二○總統和立委選舉，重返執政，撥亂反正。

國民黨初選結束後，傳出韓國瑜打電話與傳簡訊給郭台銘，想約見面時間，但對方均未回覆。韓國瑜昨受訪時僅簡短回應說：「對，還在等郭董事長回國後，盡可能來拜訪。」

據了解，國民黨中央除了嘗試由當初勸進郭台銘參選總統的副主席郝龍斌，負責與郭台銘聯繫溝通，並商請與郭友好的前總統馬英九出面，希望挽留郭台銘，避免未來出現藍營分裂局面。

擁有逾一．四萬名粉絲的「郭台銘粉絲老虎軍團 」發起連署支持郭台銘參選總統行動，強調「把郭董呼喚回來，我們必須讓郭台銘知道，只有他有能力改變正在沉淪中的中華民國台灣。我們只要郭台銘，其他的我們都不要。那我們就來展現我們的決心讓郭董知道，並要他回來吧！」

老虎軍團指出，「為什麼我們要隨著國民黨如歷史上鐵達尼號去撞冰山，難道我們不能有自己的選擇嗎？國民黨可以輸，但中華民國台灣不能輸，所以今天我們全面發起連署郭台銘參選二○二○總統活動。」

據「總統副總統選舉罷免法」，無政黨推薦者，可依連署方式申請登記為總統候選人，連署人數須達最近一次立委選舉選舉人總數一．五％。依中選會公告第九屆立委選舉人數一八三○萬五一一二人計算，要成為獨立總統候選人，連署人數至少須達廿七萬四五七六人。

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