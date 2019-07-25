《新聞分析》拿不出有感政績 柯文哲民調節節敗退

2019-07-25

記者陳曉宜／特稿

根據研考會民調，柯市長民調下滑八個百分點，柯第一任期，民調於第二年降到最低點，主因是從台北塞車到女童割喉案，讓市民對柯的高期待歷經一年嚴重落空；而今第二任期的第一年上半年民調就開始大幅下滑，是柯的警訊。

研考會將原因歸於反送中和國民兩黨初選，若以此分析，市府民調時間是六月二十四日至二十六日，反送中已爆發二週，民進黨初選底定整合未定，國民黨正在初選廝殺期，局勢越亂理應對柯越有利，但不僅市府民調下滑，近日柯砲火猛烈，積極尋求參選的正當性，媒體民調同樣墊後，間接顯示市民對柯參選總統的期待與認同並不高。

從市府整份民調來看，全部都是市政題，民調顯示的還是對柯的施政成績，在十一個市政項目裡，高達七項不滿意度上升，公共工程更高達四成五不滿意。不僅大巨蛋、北藝等重大工程延宕至今，目前已完成的重大工程，多是郝市府時期推動，例如北流北基地、文山滯洪池等，而讓台北市民有印象的柯政績，依然停留在拆除忠孝橋引道與公車專用道，了無新意。且市民最苦的塞車、路不平等與生活息息相關的小感受，卻永遠高居民調最不滿意。

柯天天標榜自己七點半準時上班很不容易，強調自己如蔣渭水正在改變台灣政治文化，民調卻顯示市民無感，顯見柯不斷「自我標榜」的招數並不見效，吹噓終究會被看破手腳，沒拿出成績就想當「落跑市長」，自台北市長民選以來，柯文哲是第一位。

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