台中政壇看香港暴力事件》綠憂心親中變香港 藍批綠操作恐懼

2019-07-24

〔記者張菁雅、歐素美、蘇金鳳、蔡淑媛、蘇孟娟／台中報導〕香港發生黑道毆打反送中人士，對此，藍綠立委及立委參選人都譴責暴力；至於若反送中事件持續延燒是否影響明年大選？綠營表示，「今日的香港就是明日的台灣」，此事一定會對選民產生警惕作用，須拒親中的候選人。藍營則說，不管誰執政，台灣都不會變成香港，民進黨不該刻意操作反送中議題。

民進黨立委張廖萬堅、黃國書、何欣純及立委參選人翁美春、時代力量的洪慈庸表示，香港警察放任白衣人攻擊手無寸鐵的民眾，台灣民眾都看在眼裡，而數百位有黑道背景的白衣人同時集結，是有計畫的行動，背後應有政治勢力引導，否則港警不會視而不見，甚至連受害民眾報案也不受理。

綠籲選民拒親中大選候選人

他們也指出，香港曾經比台灣民主，如今民主、法律、多元開放等方面都被限縮，香港這黑暗的一夜對台灣來說是非常嚴重的警訊，「今日的香港就是明日的台灣」，可以預期明年大選將成為中國影響台灣的關鍵，因此，明年大選必須拒絕親中的候選人，顧好台灣主權。

藍重申台灣與香港不同

國民黨立委江啟臣、顏寬恒、沈智慧、立委參選人黃馨慧則說，台灣不是香港，國人擁有民主選舉與參政權，不管誰執政，台灣都不會變成香港，若民進黨想在明年大選打香港反送中議題，就是刻意操作，執政黨應證明自己的執政能力，而不是操作恐懼。

此外，市長盧秀燕二十三日受訪指出，自由民主是普世價值，任何人都不該加害別人，強烈譴責香港白衣人暴力事件。

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