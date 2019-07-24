國安局走私菸 2少校收押禁見

2019-07-24

推稱「依國安局慣例」 化零為整代訂

〔記者錢利忠、溫于德／台北報導〕國安局爆發利用總統出訪通關禮遇之便，夾帶九千八百條「團購」私菸入境醜聞，負責蒐集訂單的國安局少校吳宗憲、張恒嘉兩人，昨訊後被台北地檢署認定有勾串及滅證之虞，依最重可處無期徒刑的貪污治罪條例之以公用運輸工具裝載漏稅物品等五大罪嫌聲押禁見獲准。

另八人交保 檢將查有無華航人員包庇

檢方出示財政部關務署台北關的「貨運／運輸工具收據」、購買紀錄、大額交易明細表、交易傳票、銀行帳戶明細、免稅商品訂購統計表、華航香菸訂購統計表及現場查扣照片等資料，請吳、張兩人說明；兩人推稱是「依國安局慣例」，以化零為整方式代訂，因團購人數太多才超量，沒有走私等犯意。獲交保的八人證稱，吳、張兩人訂菸後，沒經過海關查驗，就指示士官開公務車載運菸品。

檢方聲請羈押禁見吳、張的罪名，分別是貪污治罪條例第四條以公用運輸工具裝載漏稅物品罪、同條例第六條非主管或監督事務圖利罪，稅捐稽徵法第四十一條逃漏稅捐罪、同法第四十三條幫助逃漏稅捐罪，以及菸酒管理法第四十五條輸入私菸罪等五罪。

此外，另有包括受指示開貨車載運或協助搬運的八名國安局士官，依有無參與「團購」私菸區分涉案程度輕重，分別被諭知廿萬至五十萬元不等交保，包括劉尊彰五十萬元、黃柏維四十萬元、潘秉忠卅萬元，張家維、李君偉、葉信宏各廿五萬元、林國智、曾彥泰各廿萬元。

檢調獲報，吳宗憲、張恒嘉先透過華航後台下訂九千二百條私菸，全數存放在華航子公司華膳空廚的倉庫中，為簡化付款流程，他們疑另找其他同夥幫忙，以分批刷卡或付現等方式預籌私菸款項，取貨時則有華航人員提供協助。

為清查國安局訂購私菸的價錢有無背離行情、運送過程有無華航職員收錢或收禮包庇協助車輛調度，釐清有無涉及損害華航利益或圖利等主觀犯意，檢調近日將傳喚華航職員到庭。外傳吳、張已交五十人訂購名單給檢調，北院羈押裁定指出，尚有部分訂購清冊未扣案，購買名單仍待檢方逐一清查。

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