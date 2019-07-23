螺絲早已鬆 維安人員頻出狀況

2019-07-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕攸關蔡英文總統維安重任的「永和警衛室」少校警衛官吳宗憲等人，竟欲走私近萬條免稅菸入境，引發總統震怒，更牽動國安高層大變動。事實上，總統維安人員自二○一七年以來，已數度發生軍紀案件，包括槍械走火、飲酒爭議與桃色糾紛等，加上此次私帶免稅菸事件，顯見元首維安有迅速上緊發條的必要。

蔡英文總統二○一六年五月上任以來，身邊維安人員已經傳出數起爭議，一名擔任內衛隨扈的楊姓少校，二○一七年疑透過通訊軟體傳不雅照片、文字給陳姓上校武官，兩人一度訴諸法院。而陳姓武官回到空軍任職後，二○一八年被媒體爆出和特勤中心王姓少校偷情，因而轉任空軍諮議至今。

另外，總統府侍衛室一名詹姓隨扈，二○一七年被指控經常在待命日時飲酒，外傳此事讓時任侍衛長、現任副參謀總長執行官劉志斌大為光火，將詹調離侍衛室至特勤中心，詹自認升遷無望而退伍；前任總統官邸警衛室主任曾維聰少將，更在今年被指控擅離職守、在警衛室飲酒，因此遭拔官並退伍。

此外，一名上尉警衛官在二○一七年底於「永和官邸」實施清槍程序時，未依裝備操作規定卸下彈匣，導致槍枝擊發，總統府侍衛室與國安局立即進行調查，並將該名上尉調職。此事也導致前任總統府副侍衛長林文豪申請退伍，並由昨起暫代侍衛長的柳惠千接任。

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