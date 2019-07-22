星期專訪》法務部長蔡清祥︰強化反滲透 防假訊息亂大選

2019-07-22

記者林慶川／專訪

法務部長蔡清祥接受本報專訪時指出，上任一年來，推動一、二審輪調制度，來強化辦案品質及經驗傳承，針對酒駕撞死人及兒虐案件，也積極推動修法嚴懲，期許同仁對司法工作要有使命感，以回應人民的期待。

對於境外勢力可能利用假訊息或其他方式介入明年大選，蔡清祥表示，會加強偵辦力度，而近年來中共藉來台參訪投資、就學等各種方式為掩護來台情蒐，法務部調查局將持續強化反滲透機制，以維護國家安全。

問：可否談談上任一年來，做了哪些司法與法務改革工作？

答：我上任後要求同仁應對司法工作抱持熱情與使命感，主動融入社會脈動，積極回應人民的期待。我對品操的要求極嚴，同仁不必拉幫結派及鑽營人脈，只有更加努力，凸顯自己的價值，證明自己的能力，才有可能保有職位，甚至更上一層樓。

為落實司改決議，法務部推動一、二審輪調制度，以堅實一審檢察署偵查功能，強化辦案品質及經驗傳承。我提出應先有二審經歷再回一審升主任的構想，因此恢復一審檢察官調二審辦事，希望經過兩年二審歷練，再回一審升主任帶領檢察官，爾後一、二審輪調是稀鬆平常，無所謂升遷，這是人事改革的一大步。

嚴懲酒駕兒虐 積極推動修法

酒駕撞死人一直不斷發生，政府必須積極作為向社會宣示決心，因此朝最嚴厲的處罰進行修法，雖然最後立法院並未以不確定故意殺人罪通過，但是已對酒駕累犯撞死人加重處罰，最重可處無期徒刑。兒虐案件頻傳，究其原因不外乎處罰過輕與保護機制不足，法務部也在法制面提出修法草案，提高兒虐者的處罰刑度。

為鼓勵及保護舉發貪腐者，法務部完成公私部門均涵蓋的揭弊者保護法草案，以「保護從優、處罰從重」為原則，現已經行政院院會審查通過，送請立法院審查中。

近年來，屢發生重大案件被告交保後逃亡，嚴重斲傷司法威信，已修法通過檢察官或法官得命交保被告戴上電子腳鐐，藉由科技設備嚴密監控，杜絕逃亡發生。

國際司法合作 突破外交困境

問：法務部過去參與國際事務不多，最近一年似乎非常活絡，你對國際司法合作的看法如何？

答：我認為國際司法合作可以在外交處境困難下發揮突破之功能，因為沒有國家會反對共同合作打擊跨境犯罪，我擔任調查局長期間簽署了許多共同緝毒、洗錢防制、反貪合作等協定，接任法務部長後，今年二月二十七日與史瓦帝尼王國簽署受刑人移交暨刑罰執行合作協定，這是我國與非洲國家第一個簽署的跨國移交受刑人協定，不久還會與南太平洋友邦簽署刑事司法互助條約。之前法務部也與波蘭談妥刑事司法互助協定，並在六月十七日於外交部由兩國外交代表簽署，此係我國與歐盟會員國簽訂的第一個廣義刑事司法互助協定，隨後不久，另一北歐國家也與法務部簽訂移交受刑人協定。廉政署亦成果豐碩，於慶祝台灣與貝里斯建交三十週年之際，在兩國總統的見證下，由兩國法務部長在總統府簽署廉政合作協定。

矯正業務革新 建構智慧型監獄

問：部長上任以來有何矯正業務政策規劃？

答：台灣是民主法治的國家，受刑人因為犯錯被限制自由，但他們也是國民，即便他們必須接受處罰，國家也應重視他們的基本人權，法務部目前有幾項重大政策規劃，如「建構智慧型監獄」，透過行動智慧接見系統，收容人的家屬可以透過手機與監所的收容人視訊，免去舟車勞頓。

為使受刑人安心服刑，矯正署也推動「及時雨—援助收容人高關懷家庭方案」，針對低收入受刑人家庭且經濟困頓者，致贈物資或慰問金，提供及時的援助。我上任之後，也請矯正署全力推動少年輔育院改制為學校，讓受感化教育學生能擁有平等的教育機會。而幼兒隨母親入監服刑，係因無親人照顧或社福機構無法處理，不得已之故，為讓無辜兒童也能正常成長，我也指示矯正署規劃兩歲以上的受攜幼兒於日間送附近幼兒園，與其他小朋友一起學習互動，才不致與母長期在監生活，人格發展有所偏差。並已於今年兒童節前夕開始實施。

問：可否具體說明如何防範境外勢力運用假訊息或其他方式介入明年大選？

答：面對境外勢力運用假訊息，企圖擾亂社會甚至介入選舉，國人普遍危機意識不足，甚至輕率地在社群網站中轉傳一些未經查證的訊息，不知不覺地成為假訊息的傳遞媒介。

要防範境外勢力運用假訊息或其他方式介入明年大選，我們首先要認識其慣用手法，例如假訊息由內容農場、臉書社團張貼，透過個人按讚、轉貼後，引發同溫層擴大效應，接著假訊息再進入封閉LINE群組轉發，引發假訊息風暴擴散。

設科技查賄中心 掃蕩地下通匯

境外勢力常透過國內特定團體，以招攬國人免費赴陸旅遊、參訪或提供落地招待等方式幫助參選人賄選，另外直接或間接透過台商金援方式，支持特定政黨、政治社團或候選人，因此法務部對於明年的選舉，已著手進行建立科技查賄指揮中心、選前清查金脈並提早部署、加強掃蕩地下通匯、強化宣導與偵辦力度等工作。

問：近年來查獲多起共諜案，可發現中國為了滲透台灣無所不用其極，目前的反滲透作為？

答：法務部調查局近年積極偵辦境外敵對勢力滲透案件，根據經驗法則，已偵破之共諜案件只是冰山一角，潛伏的犯罪黑數應該更多。

兩岸民間交流日益頻繁，導致國人敵我意識薄弱，面對中共各項統戰策略，普遍缺乏警覺。尤其中共對台滲透手法不斷翻新，特別是近年來「打台灣不如買台灣」的策略，透過對宮廟、村里、網紅、粉專、民間社團等大撒銀子籠絡。

近年來中共傾其國家力量及龐大資金，藉來台參訪投資、短期研究、就學、新聞採訪為掩護，在台建立據點從事情蒐、滲透。調查局將持續強化反滲透機制，有效整合國安團隊偵查能量，反制敵諜滲透，以維護國家安全。

法務部長蔡清祥小檔案

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