搶攻青年選票》扭轉黑韓 國民黨強化網路攻防

2019-07-22

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統，韓在中高齡民眾中的支持度穩定，但在四十歲以下的青壯年民眾支持度不高。輔選人士分析，年輕人經常上的網路「黑韓」文章多，網路一向是國民黨較弱的一環，在網路平台上會多加強攻防，但效果恐怕有限。

在輔選作為方面，國民黨組發會主委李哲華表示，可區分三大部分，第一部分就是鞏固原有優勢票源，強化原有組織；第二部分對於所謂的中間、青年的游離票，要努力趕快導正、爭取回來；第三部分對於反對國民黨的民眾，則要盡力說明，能轉化就轉化，慢慢累積，不能讓反對的聲音擴大。

對於韓國瑜目前居弱勢的年輕族群，李哲華認為，起因在於民進黨網軍長期在網路「黑韓」，攻擊從哪來，就要從哪反擊回去，對不實指控要立即反駁，導正長期累積的印象，雖沒辦法一下子讓年輕族群改變觀感，但仍要去做，最主要是提出經濟政策，讓年輕族群看到國民黨和韓國瑜能給出願景。

提出經濟政策 讓年輕族群看到

另名接觸青年組織工作的國民黨輔選人士分析，韓國瑜參選高雄市長時號召北漂青年返鄉投票，確實很多年輕人被打動，但不得不承認，過去對韓有期待的年輕人被嚇跑，因為韓號召青年返鄉，自己卻要去選總統，短期內還達成不了對高雄的承諾，年輕人會有受騙的感覺，很難化解。

這名輔選人士坦言，韓國瑜在年輕族群的支持度慘烈，「草包」形象深植年輕人腦海，在網路上「黑韓」恐已成潮流，被當作「梗」和「笑話」，務實的方法也許可以透過韓與青年當面對談，直接面對挑戰，讓大家更認識韓國瑜，不要再先入為主對韓反感，但效果恐怕也有限。

國民黨總統候選人確定，立委提名也將逐步就定位，李哲華重申，黨中央規劃三個輔選主軸，第一個是「競選」，是以候選人本人為主的競選組織；第二個是「助選」，是各行各業的後援會等為主；第三個是「輔選」，是黨中央的黨務正規軍。三個主軸也能配合韓國瑜將競選總部設在高雄的想法，相輔相成。

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