搶攻青年選票》深耕社群 蔡擴大年輕選票

2019-07-22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為鞏固及擴大年輕族群支持，代表民進黨角逐明年總統大選連任的蔡英文總統，近日申請Dcard帳號發帖與年輕網友接觸互動。在爭取青年選票上，蔡總統會以明快風格及政策來爭取年輕世代認同，也會捍衛台灣年輕人自由多元生活方式，不被中國及親中候選人剝奪。

蔡陣營表示，近期公開民調顯示，蔡總統的年輕人支持度已大幅領先高雄市長韓國瑜，台灣年輕人聰明、判斷力強，已經看出韓是一個愛說空話、無心市政的草包型「負面人物」，淪為年輕網友KUSO揶揄的對象。

黨政人士指出，年輕人不喜歡太官僚或裝成庶民的政治人物，蔡總統形象清新，在國家主權議題勇於政治表態，這一點受到年輕人讚賞，會持續以明快風格和實質政策來鞏固年輕人支持度。

此外，蔡輔選陣營已開始擴大新媒體通路使用，有別於臉書、LINE使用族群偏向「資深」年輕選民，蔡總統近日申請帳號加入Dcard討論區及發文，直接與八、九年級青春世代接觸互動，讓政績被更年輕的族群看見。

蔡以親民方式 與網友互動

黨政人士透露，新媒體應用會採取「分眾化」，因應各世代年輕人慣用社群媒介不同，不會做官腔式政令文宣，蔡總統會以親民方式與網友互動，呈現最真實的一面。

對於台北市長柯文哲未來若參選總統，是否瓜分蔡英文的年輕選票？黨政人士表示，不需要刻意區分是「英粉」或「柯粉」，年輕選民也注重實質政策，這方面會以政績做為訴求，「不會針對柯市長去做什麼」。

在傳統基層方面，黨政人士提及，有鑑於去年縣市長選舉假訊息、謠言滿天飛，會特別著重假訊息因應，透過網路媒介及組織動員澄清，讓傳統基層、民進黨支持者知道面對「紅色滲透」，民進黨是唯一能保衛台灣的力量，只有蔡總統連任，對台灣才是最有利的。

他強調，中間選民是理性、注重政績的，韓國瑜當上市長後，高雄市政一塌糊塗，現在年輕人都不相信那套空話，唯獨「紅色媒體」每天仍吹捧炒作韓流，相同套路要用在總統大選，民眾會做出理性判斷。

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