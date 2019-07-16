接任民進黨副秘書長 林飛帆︰防止親北京勢力執政

2019-07-16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨主席卓榮泰昨召開記者會，宣布太陽花學運領袖林飛帆接任黨副秘書長；林飛帆指出，台灣面對中國史無前例的滲透、分化及統戰，務必守住本土政權，防止親北京勢力取得執政地位，他將全力以赴，打贏二○二○選戰。

林飛帆表示，「此時此刻，我沒有任何理由再推辭！」他感謝總統蔡英文、總統府秘書長陳菊支持，雙方交換很多對局勢的看法，對中國步步進逼及下一階段台灣經濟轉型有同樣的焦慮。

林飛帆指出，過去三年，民進黨做了很多改革工作，有年金改革、轉型正義、能源轉型、婚姻平權等，改革工程面對保守陣營反對，也有年輕世代對改革的期待，在這兩股拉力下，他看到年輕世代和傳統基層的嚴重斷裂。

民進黨將設政策對話小組

「很遺憾這段日子以來，台灣政治被各種政治表演和話術所拉扯！」林飛帆強調，此刻不需討論華麗的政治口號，最需要解答上述種種問題，這是他來民進黨最重要的原因。昨天是解嚴三十二週年，他過去未參加民進黨篳路藍縷過程，在台灣面臨中國擴張的時刻，願意接下工作與大家一起努力，守住本土政權，全力以赴打贏二○二○選戰。

民進黨秘書長羅文嘉也宣布，八月一日起，民進黨將成立「政策對話小組」，也會配合選戰模式，公布另一波年輕世代新人事，更要實現「幸福三箭」，讓民進黨成為「年輕人可以實現夢想」、「讓基層看見希望」、「讓家庭經營者降低負擔」的政黨。

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